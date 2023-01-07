Erdoğan’dan seçim mesajı: Önümüzde 5 ayımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerle ilgili yeni bir açıklama yaptı... Erdoğan, "20 yılımızı geride bırakırken ülkemizi yeni yatırımlarla, yeni projelerle Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyoruz. Önümüzde 5 ayımız var. 5 ayda durmak yok" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya’da toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

*Toplamda 6 bin 534 vatandaşımıza 137 milyon lira nakdi yardım yapıldı. Bugün Kumluca’da çalışmaları göreceğiz.

*Dere yataklarına yapılan müdahalelerle yapılan sıkıntıları son afette gördük. Kumluca’daki selin en büyük nedeninin dere üzerine inşa edilen pazar yeri ve park alanı olduğunu tespit ettik.

*Sel bölgesinde bugüne kadar DSİ tarafından 1,3 milyar liralık yatırım daha büyük felaketlerin önüne geçmiştir.

*Meseleyi kökünden çözmek için 16 kalem yatırımı 4,3 milyar liralık bedelle hayata geçirmek üzere çalışmalara başladığımızın müjdesini vermek istiyorum. Bu yıl yatırımların inşasına geçiyoruz.

*Serik bölgesine hizmet verecek atık su sorununu ve Kemer bölgesine hizmet verecek atık su sorununu çözüme kavuşturuyoruz.

SEÇİM AÇIKLAMASI

*Sahil bölgelerindeki plajları ücretsiz olarak kullanacakları projeyi sürdürüyoruz. 15 bin şezlong kapasiteli 7 plaj hizmete girdi. Toplamda 7 yeni plajı daha aynı şekilde devreye alıyoruz.

*20 yılımızı geride bırakırken ülkemizi yeni yatırımlarla, yeni projelerle Türkiye Yüzyılı’na hazırlıyoruz. Önümüzde 5 ayımız var. 5 ayda durmak yok.

*Diyorlar ki AK Parti’de gençlik yok. Bizim gençliğimiz gümbür gümbür bu alanı doldurmuş vaziyette. Bugün sizlerle bir araya gelmişken, yapımı tamamlanan eser ve hizmetlerin resmi açılışını da yapalım dedik.

“İLKEL VE SAPKIN ZİHNİYET”

*Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizin demokrasi ve kalkınma eksiklerini tamamladık. Bugün bölgesinde ve dünyada güç sahibi, söz sahibi, vizyon sahibi bir Türkiye var. Attığımız her adımda karşımızda ilkel ve sapkın bir zihniyeti bulduk.

*Milletimizin karşısına hangi projeyle çıksak ‘Yaptırmayız’ dediler. Hangi yatırımları götürdüysek ‘Yaptırmayız’ dediler. Bunlar karşımıza ‘yapamazsınız’ diye her dikildiklerinde ‘Yaparsak, biz yaparız’ diyerek yolumuza devam ettik. Türkiye, kendine biçtiği tek vizyonu yaptırmamak olan muhalefete rağmen bugünlere geldik.