Erdoğan’dan seçim tarihi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki haziran ayında yapılması planlanan seçimlerin öne alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı.

“TARİHİNİ GÜNCELLEYECEĞİZ”

Erdoğan, haziran ayında yapılması planlanan seçimle ilgili şunları söyledi:

– 2023 yılı inşallah hayırlara vesile olacaktır. Kuruluşumuzun 21. yılını ve iktidarımızın 20 yılını geride bıraktığımız şu günlerde yeni bir imtihanın daha eşiğindeyiz. Mevsim şartlarını dikkate alarak, belki birazcık öne çekerek, tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz.

“KİMİNLE YARIŞACAĞIZ, BİLMİYORUZ”

Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayını hâlâ açıklamamasına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

– Kavga, dövüş, kumpas, arkadan dolanma, önden kaçma, rol çalma her şey var. Sadece vizyon, program, proje yok. Bu arada aday da yok. Seçim tarihi geldi çattı. Biz hâlâ sandıkta kiminle yarışacağımızı bilmiyoruz.

– Milletimiz önüne aday diye kim ya da kimler çıkartılacak hâlâ bilmiyor. Dikkat ederseniz, “Çıkacak” demiyorum, “Çıkartılacak” diyorum. Çünkü masada kimsenin kararı ve iradesiyle ortaya çıkma imkanı olmadığı, bir yerlerden alınacak işaretin beklendiği çok açık ve net bir şekilde anlaşılıyor.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Seçimin erkene alınması kararı için TBMM’de 360 oy gerekiyor. AKP-MHP’nin oyu buna orana yetmediği için Cumhurbaşkanının Meclis’i feshedip seçim kararı alması bekleniyor.

AKP’de seçim tarihi için 30 Nisan üzerinde durulurken, Ramazan ayının 20 Nisan’da biteceği, 21-23 Nisan’ın da Ramazan bayramına denk geldiği hatırlatılıyor. Seçimin erkene çekilmesi ise haziran ayının 28’inden itibaren 4 günlük Kurban Bayramı’nın başlaması ve öncesindeki hac ziyaretleri dikkate alındı. Hac ibadeti için kutsal topraklara gidecek olanlar 18 Haziran seçiminde oy kullanamayacağı için bu tarihin değiştirilmesi benimsendi. Haziran ayında ayrıca üniversite sınavı da yapılacak.

Seçim için 7 Mayıs ve 14 Mayıs tarihleri de planlamada yer alırken Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalması durumunda 15 gün sonra ikinci kez sandığa gidileceği de hesaplandı.

ESAD İLE BİR ARAYA GELME SİNYALİ

Bu sabah Rusya Devlet Başkanı Putin’le görüştüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Esad’la bir araya geleceğinin sinyalini de verdi:

– Putin’le etraflıca Rusya-Ukrayna savaşını ele aldık. Bunun yanında bölgede neler yapabileceğimizi konuştuk. Türkiye-Rusya ilişkilerini değerlendirdik.

– Rusya-Türkiye-Suriye olarak bir süreç başlattık. Bakan yardımcılarımız görüştü. Dışişleri bakanlarımızı bir araya getirecek daha sonra gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz.

– Amacımız bölgedeki sükûneti ve barışı sağlamak. Yatırım istihdam, üretim, cari fazla yoluyla büyümeyi sağlayan bir Türkiye’yi dünyaya tahkim edeceğiz. Barışı da tehdit eden Rusya-Ukrayna savaşında izlediğimiz dengeli siyasetle bölgedeki ateşi engelledik. Tahıl koridoru sayesinde bütün dünyayı açlık tehdidinden kurtardık.

– Biz tüm bu çalışmaları yürütürken elbette sancıların, belirsizliklerin üzerimize kara bulut gibi çöktüğü günler oldu. Ama mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadık. Maruz kaldığımız baskılara rağmen kendi özgün politikalarımızı hayata geçirmekte kararlı kaldık.

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