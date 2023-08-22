Erdoğan’ın memleketinde isyan sesi: Bunun sonu çok kötü olacak

Rize’de 2.5 lira daha uygun fiyata ekmek alabilmek için Halk Ekmek büfesi önünde kuyrukta bekleyen vatandaşlar, “Bu kadar zamma bu insanlar dayanamayacak. Bunun sonu çok kötü olacak” dedi.

Elif ÇAVUŞ

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Rize'de, 2021 yılında 2.5 lira olan ekmek, Halk Ekmek büfelerinde 1.5 liraya satılıyordu. Geçen iki yılda ekmeğe üst üste gelen zamlar sonrasında 250 gram ekmek 8.5 lira oldu, Halk Ekmek büfelerinde ise ekmek 6 liradan satılıyor. Rize'deki vatandaşlar ekmeğin 2.5 lira daha uyguna satıldığı Halk Ekmek büfeleri önünde kuyruk oluşturuyor.

KİMİ KAR ETMEK İÇİN KİMİ MECBUREN

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’de ekmeği daha ucuza alabilmek için Halk Ekmek büfeleri önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar SÖZCÜ'ye konuştu.

Kimi 2.5 lira kar edebilmek için kuyruğa girdiğini söylerken, kimi de mecburen Halk Ekmek büfesini tercih ettiğini belirtti.

UCUZ EKMEK BÜFELERE GEÇ GELİYOR

Ekmeğin büfelere geç gelmesinin de kuyruk oluşmasına neden olduğunu söyleyen bir vatandaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin'e seslenerek “Rize halkı burada 6 liraya ekmek alabilmek için saatlerce bekliyor. Belediye başkanı bu işe bir el atsın” dedi.

“KÖYDEN EKMEK ALMAYA HALK EKMEK BÜFESİNE GELİYORUZ”

Ekmeği köyündeki bakkallardan değil, Rize merkezinde bulunan Halk Ekmek büfesinden almaya geldiğini söyleyen bir vatandaş ise “Köyde ekmek 8.5 lira, burada 6 lira. Ben çocuğuma da buradan almasını söylüyorum. Ne olacak, ayıp değil ki. Ekmeğe çok zam geldi, gramını da düşürdüler. Una da çok zam geldi. Şimdi 4 tane ekmek alıp köye çıkacağım” diye konuştu.

“ALAN VAR ALAMAYAN VAR”

Daha uygun fiyata ekmek alabilmek için mecburen Halk Ekmek büfesine geldiğini ifade eden bir başka vatandaş da, “8.5 lira oldu ekmek, millet burada bekliyor. Alan var alamayan var. Biz de mecburen bekliyoruz. Kafileyi kalabalık düşündüğün zaman nasıl yettireceksin, aylık gider 300 lira olduğunda ne olacak” dedi.

“PATATES KUYRUĞU OLSA ONA DA GİRERİM”

“Patates kuyruğu da olsa kar etmek için kuyruğa girerim” diyen vatandaş ise şöyle konuştu:

“Ben zenginim, 2.5 lira karım olduğu için ben bile buradan almak istiyorum. Patates kuyruğu olsa, yine onun sırasına girerim. Şu an Türkiye'de acayip bir zam var, doğru. Ona kimse itiraz etmiyor.”

“BUNUN SONU ÇOK KÖTÜ OLACAK”

Ekonominin kötü yönetildiğini söyleyen Rizeli bir teyze, “Yaptıkları borçları fakir halka ödetiyorlar. Bu kadar zamma bu insanlar dayanamayacak. Halk aç kalınca ne yapar, birbirine girer, hırsızlıklar artar. Bunun sonu çok kötü olacak” diye konuştu.

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