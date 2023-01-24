Erdoğan’ın semtinde vatandaş kuyruktan seslendi: Bir ay nasıl geçineceğim

Türkiye seçime giderken vatandaşlar derin ekonomik krizle mücadele etmek zorunda kalıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir dönem yaşadığı semt olan Kasımpaşa’da da vatandaşlar, daha ucuza ekmek alabilmek için kuyruk oluşturdu. Kuyruktaki emekli vatandaş "Maaşları arttırdılar. Bugün gittim faturaları ödedim, cebimde 500 lira kaldı. Bir ay nasıl geçineceğim?" diye sordu.

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Fırat FISTIK Ali Selim YAMANLI

Türkiye seçime giderken vatandaşlar derin ekonomik krizle mücadele etmek zorunda kalıyor. Ekonomik krizin en büyük göstergesi ise ekmek kuyrukları: Yurdun genelinde olduğu gibi Cuhmurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dönem yaşadığı semt olan Kasımpaşa'da da vatandaşlar, daha ucuza ekmek alabilmek için uzun kuyruklar oluşturuyorlar.

Kasımpaşa'daki Halk Ekmek büfesinin yanına asılan Türkiye Yüzyılı afişi önündeki uzun kuyruk oluştuğu görüldü. Bu afiş, iki gün önce kaldırıldı ve yerine AKP Beyoğlu İlçe örgütünün kandil mesajının yer aldığı afiş asıldı.

MİLLET GEÇİNEMİYOR, O YÜZDEN EKMEK KUYRUĞUNDAYIZ

SÖZCÜ olarak Kasımpaşa'ya giderek vatandaşlarla konuştuk. SÖZCÜ'ye konuşan yurttaşlar ekonomik kriz ve artan zamlardan şikayet etti.

Nurten Metinyürek: Çok pahalılık var. Ateş pahası. Millet geçinemiyor ki. O yüzden kuyruktayız, ekmek kuyruğundayız. Ekmek 6 lira olmuş. Geçim çok zor.

Ali Duman: Ekmeğin israfı var, kıymetini bilen yok. Çöpe git hep asıyorlar ekmekleri. Köylüler buraya geldi hep hazır yiyor. Üretim yok.

EKONOMİK KRİZ VAR, PARA YETMİYOR

Türkan Tömbe: Ekonomik kriz var, hepimiz için geçerli. Para yetmiyor. Faturaları mı ödeyelim, ev kirası olsa batmış durumdayız. Karı, koca emekliyiz hala çalışmaya devam ediyoruz. İş yok, güç yok. İşte görüyorsunuz insanları. Nasıl geçinecekler? Çocuklar bize bakacaklarına biz çocuklarımıza yardım etmek zorundayız. İnşallah düzelir. Değişim olması şart diye düşünüyorum.

CEBİMDE 500 LİRA KALDI, NASIL GEÇİNECEĞİM?

Cemal Yağcıoğlu: Ekonomik kriz olmaz olur mu, bu halkı görmüyor musunuz? Son bir senede çok değişti. Kaç senedir emekliyim. 2 bin lira alırdım şimdi 100 bin lira alsam geçim yok. Maaşları arttırdılar. Bugün gittim faturaları ödedim, cebimde 500 lira kaldı. Bir ay nasıl geçineceğim?

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