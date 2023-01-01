Erdoğan’ın yardımcısından ‘erken seçim’ tarihi için açıklama

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 18 Haziran'da yapılması planlanan seçimlerin erkene alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bir TV kanalının canlı yayınına katılan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kamuoyundaki tartışmaları takip ettiklerini, seçimlerin normal tarihi olan haziran ayının tatil ve sınav dönemine denk gelmesinin değerlendirildiğini ifade eden Dağ, “MYK ve MKYK’da bu konuda bir müzakere durumu henüz söz konusu olmadı. Müzakere edildiğinde ve bir karar noktasına geldiğinde bunu kamuoyu ile paylaşırız.” diye konuştu.

Şartların, muhalefetin dile getirdiği 6 Nisan öncesinde bir seçim durumunu doğurmadığını vurgulayan Dağ, şunları kaydetti:

“Seçim tarihine ilişkin 18 Haziran dışında bir kararımız yok. Eğer böyle bir durum olursa Anayasada, seçim mevzuatında karşılığı var. İki türlü seçime gitme imkanı var. Birisi Meclis’in 360 milletvekiliyle karar almasıyla diğeri de Cumhurbaşkanının Meclis’i feshetmesiyle. 18 Haziran değil de başka bir tarih durumu söz konusu olacak olursa bunlardan birisi uygulanabilir. Muhalefet ‘ben bu işte yokum’ derse kendileri bilir.” (AA)