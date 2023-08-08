Eşini ve üvey oğlunu öldürmüştü, cezaevinde intihar etti

Denizli'de, eşi Büşra Akpınar (26) ile üvey oğlu Macit Gül'ü (4) bıçaklayıp, öldüren Ümit Mutlu Akpınar (24) tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini asarak intihar etti. Büşra Akpınar'ın önceki evliliğinden olan çocuğunun velayetini almak istediği ancak Ümit Mutlu Akpınar bu duruma sıcak bakmadığı tartışmaın da bu yüzden çıktığı öne sürüldü...

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6 Şubat merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş’tan gelip, Denizli’nin Tavas ilçesine yerleşen ve burada inşaat işleri yapan Ümit Mutlu Akpınar ile eşi Büşra Akpınar arasında önceki gün saat 13.00 sıralarında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Ümit Mutlu Akpınar, mutfaktan aldığı bıçakla eşini defalarca bıçakladı. Akpınar, annesinin çığlıklarını duyup balkona koşan, eşinin önceki evliliğinden olan oğlu Macit’e de bıçakla saldırdı.

Anne ile oğlu hayatlarını kaybetti. Büşra Akpınar ile oğlu Macit’in cenazeleri, yapılan otopsinin ardından memleketi Kahramanmaraş’a gönderilip, toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Suç aleti bıçakla gözaltına alınan Ümit Mutlu Akpınar ise emniyetteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutukladı. Akpınar, polisteki ilk ifadesinde; eşiyle tartıştıktan sonra cinnet getirdiğini, mutfaktan aldığı bıçağı hedef gözetmeksizin salladığını söyledi.

Büşra Akpınar’ın ilk evliliğinden olan oğlu Macit’in velayetini eski kocasından almak için dava açtığı, ancak geçen yıl 26 Ocak’ta ikinci evliliğini yaptığı eşi Ümit Mutlu Akpınar’ın bunu istemediği, bu nedenle tartışmanın çıktığı öğrenildi.

HÜCRESİNDE KENDİNİ ASTI

Ümit Mutlu Akpınar, konulduğu Kocabaş D Tipi Cezaevi’ndeki hücresinde bu sabah gardiyanlar tarafından ölü bulundu. Akpınar’ın kendini astığı belirlendi. Savcılık, Akpınar’ın intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.(DHA)