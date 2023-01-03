Eski eşi ve 3 yaşındaki oğlunu öldüren sanığa indirimsiz ceza

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eski eşi ve 3 yaşındaki çocuğunu bıçakla öldüren sanığa, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

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Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına sanık Burak Tekler, taraf avukatları ve maktulün yakınları katıldı. Maktul Cansu Sezer’in annesi Bahriye Sezer, duruşma salonuna kızı ve torununun fotoğrafını taşıyarak geldi.

Sanık Tekler savunmasında, “Çok üzgünüm, pişmanım. Ailesinden özür dilerim. Oğlumu neden öldürdüm bilmiyorum” dedi. Duruşmada sanığın eski eşine 10’u öldürücü 12 bıçak darbesi ve oğluna 7’si öldürücü 13 bıçak darbesinde bulunduğu belirtildi.

Maktulün avukatı ile davaya dahil Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü vekili, sanığa indirim uygulanmamasını ve en üst sınırdan ceza verilmesini istedi.

Sanık avukatı ise Burak Tekler ile Cansu Sezer’in boşanmalarına rağmen beraber yaşadıklarını, Tekler’in gördüğü bir mesaj üzerine aldatıldığını düşünerek olayı gerçekleştirdiğini iddia ederek, tahliye talebinde bulundu. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

HİÇBİR İNDİRİM UYGULANMADI

Karar sonrası adliye önünde açıklama yapan maktulün avukatı Uğur Yüksel, hiçbir indirim olmadan ceza verilmesinden dolayı mutlu olduklarını belirtti. Yüksel, bu kararın başka olayların önlenmesi için örnek teşkil edeceğini ifade etti.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün de kararın memnuniyet verici olduğunu dile getirerek, benzer olayların yaşanmaması temennisinde bulundu.

Çiftlikönü Mahallesi’nde 17 Haziran 2022’de, bir hafta önce boşanan Burak Tekler (24) ve Cansu Sezer (23) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Tekler, eski eşi ile 3 yaşındaki oğlu Selim Ali Tekler’i bıçakla öldürmüştü. Daha sonra karakola giderek teslim olan Tekler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.