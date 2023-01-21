Eski tuğla fabrikası arazisinde tartışmalı imar değişikliği: ‘Eşitlik ilkesine aykırı’

Bahçelievler’de 27 bin 602 metrekarelik eski Ateş Tuğla Fabrikası’nın arazisine yapılacak inşaat projesi için planlardaki “konut” imarına, “ticaret” de eklendi. Değişikliğe karşı çıkan İBB birimleri, satın alındığında “konut” imarına sahip parselin sonrasında “ticaret+konut” fonksiyonuna dönüştürülmek istenmesinin hem emsal teşkil edeceğini hem de eşitlik ilkesine aykırı olduğunu vurguladı. Yapılacak inşaatın yüksekliğinin bölge silüetini bozabileceği uyarısı da yapıldı.

Özlem GÜVEMLİ

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Bahçelievler’deki Ateş Tuğla Fabrikası arazisi, iş insanı Ali Ağaoğlu tarafından 2010 yılında lüks bir site projesi yapılmak üzere satın alınmıştı. Ağaoğlu, araziyi kısa süre sonra elden çıkardı. Tapu bilgilerine göre arazinin yarısı 2013, yarısı da 2017'de satış yolu ile Esta İnşaat Sanayi Lojistik ve Dış Ticaret A.Ş'nin mülkiyetine geçti.

İnşaat hazırlıklarının başladığı 27 bin 602 metrekarelik arazinin mevcut planlarda “konut” olan imarının, çevresindeki konut amaçlı kullanımlarının çok fazla olması, ayrıca yakın çevrede ticari faaliyetlerin hizmet verme potansiyelinin bulunması nedeniyle “ticaret+konut” olarak değiştirilmesi teklif edildi. İBB'ye sunulan teklif dosyası ocak ayı meclis oturumlarında gündeme alındı.

“TRAFİK YÜKÜ VE ULAŞIM TALEBİ ARTAR”

Teklifle ilgili görüşü sorulan Ulaşım Planlama Müdürlüğü, ticaret fonksiyonunun bölgedeki ulaşım taleplerini arttırarak ulaşım sistemini olumsuz etkileyeceğinden planı uygun bulmadı. İBB Planlama Müdürlüğü de plan teklifi ile zemin katların ticaret, üst katların ofis ya da konut olarak tercihli kullanıma açıldığını bu nedenle öncelikle ulaşım ve trafik etüdünün yapılması gerektiğini vurguladı.

“EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI”

Mevcut planlarda konut alanı fonksiyonunda kalan parselin yarısının bu imar şartlarında iken satış yolu edinildiği ve sonrasında “ticaret+konut” fonksiyonuna dönüştürülmek istendiğine de dikkat çekilerek teklifin emsal teşkil edici olduğu ve planların eşitlik ilkesi aykırı olduğu kaydedildi.

“YÜKSEKLİK BÖLGE SİLÜETİNİ ETKİLER”

Planda 45.50 metre olan yükseklik sınırının 15 kat olarak değiştirilmesi de uygun bulunmadı. İmar Yönetmeliği'ne göre ticaretin de yapılabildiği karma alanlarda bir katın tabanı ile tavanı arasındaki yüksekliğinin 6 metreye kadar çıkabildiği aktarılarak bu durumda teklif ile mevcut plandaki 45.50 metre yükseklik sınırının aşılabileceği, emsal değişmese de nihai yapı yüksekliğinin aşılacağı ve bölge siluetini etkileyebileceği belirlendi.

Ayrıca ticari fonksiyonlar nedeniyle hareketli nüfus yoğunluğunun artacağı, plan bütünlüğünün bozulacağı vurgulandı. Ancak plan değişikliği AKP-MHP grubunun oyları, CHP-İyi Parti grubunun muhalefeti ile meclisten geçti.