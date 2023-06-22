Eski ve yeni muhtarın arazi kavgası: 6 yaralı

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde, Salarıgödeler köyünün eski ve yeni muhtarları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgaya muhtarların yakınları da katılınca 6 kişi yaralandı.

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Ortaköy ilçesi Balcı Caddesi’nde saat 14.30 sıralarında, Salarıgödeler köyü muhtarı Recep Koçak (38), kendisi gibi alışveriş için ilçe merkezine gelen eski muhtar Ramazan Kahveci (50) ile karşılaştı, aralarında ‘arazi anlaşmazlığı’ nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma, Koçak’ın ağabeyi Ahmet Koçak (44) ile Kahveci’nin yakınları Ali Kahveci (29), Ceyhan Kahveci (44) ve Hamza Çöl’ün (54) de katılmasıyla kavgaya dönüştü.

Çevreden buldukları sopa, taş ve sandalyenin de kullanıldığı kavgada Ahmet Koçak ve Ramazan Kahveci, av tüfekleriyle birbirlerine rastgele ateş etti. Recep Koçak, ağabeyi Ahmet Koçak, Ramazan Kahveci, Ali Kahveci, Ceyhan Kahveci ve Hamza Çöl, saçmalardan isabet etmesiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 6 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların, tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

Polis, olası taşkınlığa karşı hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. (DHA)