Evden kaçan eşini öldürmüştü, mahkemeden indirim üzerine indirim

Diyarbakır’ın Lice İlçesinde evden kaçan eşini öldüren Ali F. ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Mahkeme olayla kadından kaynaklanan haksız tahrik var diyerek cezayı 20 yıla indirdi. Öldürülen kadının duruşmada mağdur olarak dinlenen anne ve babası da damatlarından şikayetçi olmadıklarını ve davaya katılmak istemediklerini belirtti.

Özgür CEBE

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Lice İlçesine bağlı Ziyaret Köyünde iki yıl önce evden kaçan 21 yaşındaki eşi Gurbet F.'yi geri getirip av tüfeğiyle öldüren 22 yaşındaki Ali F. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında öldürdüğü eşiyle ilgili iddialar ortaya attı, savunmasını bu iddialar üzerine yaptı.

Eşinin ona, “Ben başkalarıyla mutluyum, sen erkek değilsin” dediğini ve çocuğunu da alarak evi terk etmek istediğini, kendisinin ise buna engel olmaya çalıştığını ileri süren sanık, “Boşanalım dediğimde mahkemeye gelmeyeceğini, çocuğu da vermeyeceğini söyledi. Bu sırada çocuğu kucağından alıp kardeşime verdim. Onu evde kalması için ikna etmeye çalışıyordum, beni dinlemeyip sürekli hakaret ediyordu. Dış kapıya yöneldiğinde tüfekle korkutmak isterken silah aniden ateş aldı. Yere düşünce ambulansı aradım. Ben bir kez tetiğe dokundum ama silah 3 el ateş aldı. Eşim gece yarıları sosyal medya hesaplarından erkeklerle konuşuyor, yazışıyordu. Onu üzmemek için bir şey demiyordum ve uyarıyordum. Diyarbakır'da erkeklerle buluşuyordu. Beni aldatıyordu, boşanmak da istemiyordu. Ben iş makinesi operatörü olduğum için evime ayda bir kez geliyordum. Eşim bunu fırsat bilip iyice çığırından çıkmıştı. Ölmeden 3 ay önce de başka bir erkekle İzmir'e kaçmıştı. Kardeşim ikna edip geri getirdi. Akrabam olduğu için yuvam dağılmasın diye onu sürekli affediyordum. Pişmanım, keşke olmasaydı” dedi.

“KIZIM İZMİR’E KAÇTI GİDİP GERİ GETİRDİK ŞİKAYETÇİ DEĞİLİZ”

Kadının anne ve babası da olayın nasıl ve ne şekilde gerçekleştiğini bilmediklerini, kızlarına şiddet uygulandığını hiç duymadıklarını, 3 yıllık evlilikleri boyunca hiçbir kavgalarına şahit olmadıklarını belirterek damatlarından şikâyetçi olmadıklarını belirttiler.

“DAMADIM ÇOK SİNİRLİ BİR ANLIK ÖFKEYLE OLMUŞ”

Anne Canan F. “Kızım İzmir'e gittiğinde damadımın kardeşi ile birlikte gidip onu geri getirdik. İzmir'de akrabalarımız yok, kimin evinde kaldı bilmiyoruz. Kızımın gayrı ahlaki bir hayatı hakkında bilgim yoktur. Ancak İzmir'e bir erkekle gittiğini duymuştuk” dedi. Baba Recep F. ise damadının agresif bir kişiliğe sahip olduğunu ve bir anlık öfke ile yaşanmış olabileceğini belirtti.

“KASTEN ÖLDÜRMEK AMACIYLA HAREKET ETTİĞİ SABİTTİR”

Mahkeme, sanığın korkutmak için eşine tüfek doğrulturken aniden ateş aldığı savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğundan itibar edilemeyeceğini altını çizdi. Sanığın eşini kasten öldürmek amacıyla ateş ettiğinin yargılama ve toplanan delillerle sabit olduğunu belirten mahkeme, bu nedenle kasten eşini öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması gerektiğine dikkat çekti.

“KATİL KOCA’NIN ANLATTIKLARINI DOĞRU SAYDI”

Mahkeme, olay günü de kadının evden ayrılmak istemesiyle alevlenen tartışma üzerine sanığın eşini önce ikna etmeye çalıştığını, eşinin ise kendisine, “Erkek değilsin, ben başkalarıyla mutluyum” dediğini, ancak tartışmanın kim tarafından başlatıldığına dair delil elde edilemediği kaydedildi.

AĞIR MÜEBBETTEN 20 YILA İNDİRİLDİ

Ceza yargılaması kapsamında bu durumun sanık lehine değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen mahkeme, ayrıca kadından kaynaklanan ve süregelen adli soruşturmaya konu olan haksız eylemler nedeniyle sanık hakkında makul oranda haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiğini belirtti.

TESLİM OLMASI VE PİŞMANLIĞI DA İNDİRİM SEBEBİ

Mahkeme sanığın cinayet sonrası da kaçmayıp zorluk çıkarmadan güvenlik güçlerine teslim olması ve sonrasında pişmanlık da duymasının lehine taktiri indirim sebebi olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtti. Mahkeme bu nedenle sanığı önce ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı, ardından cezayı kadından kaynaklanan haksız tahrik sebebiyle 24 yıla indirdi. Duruşmalardaki iyi hali ve sabıkasız oluşu nedeniyle cezası iyi hal indirimiyle 20 yıla düşürüldü. Sanık avukatları tahrikin daha da ağır olduğunu belirterek kararı Bölge İstinaf Mahkemesine taşıdı.

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