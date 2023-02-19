Evinde öldürülmüştü, katili en yakını çıktı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi, evinde silahla vurularak öldürülmüş olarak bulunan babasının katil zanlısı olarak tutuklandı.

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Kükürtlü Mahallesi 1. Mutlular Caddesi’ndeki bir apartmanın bodrum katında yaşayan Mustafa Demirel’in (60) oğlu Hakan Demirel, babasını evde silahla vurulmuş halde bulduğunu belirterek polise ihbarda bulundu.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis baba Demirel’in evine en son oğlu Hakan Demirel’in geldiği tespit etti. Gözaltına alınan Hakan Demirel’in, polise önce yanıltıcı bilgiler vererek suçunu kabul etmek istemediği öğrenildi.

İLİŞKİSİNE ONAY VERMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Oğul Demirel daha sonra ise babasını, sevdiği kız ile olan ilişkisine onay vermediği ve kız arkadaşına küfür ettiği için sinirlenerek pompalı tüfekle ateş ederek öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hakan Demirel, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Hakan Demirel’in olay sonrası polise ihbarda bulunmadan önce 112 Acil Çağrı Merkezi’ni de arayıp babasından haber alamadığını bildirerek kayıp ihbarında bulunduğu kaydedildi. (DHA)

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