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Eylem hazırlığındaki 10 IŞİD’li yakalandı

Eylem hazırlığında olduğu düşünülen 10 yabancı terör örgütü IŞİD üyesi İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Fırat FISTIK
Yayınlanma: 10:38 - 20 Ocak 2023 Güncellenme:
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Eylem hazırlığındaki 10 IŞİD’li yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eylem hazırlığında olan 10 yabancı IŞİD mensubunun operasyon ile yakalandığını duyurdu.

Başsavcılık, yürütülen soruşturma kapsamında IŞİD ve El Kaide/HAD terör örgütlerinin çatışma bölgeleri ile irtibatlı olup İstanbul’da faaliyet yürüten mensuplarının Türkiye’ye yönelik eylemler yapabileceği bilgisi üzerine operasyonların yapıldığını belirtti.

Yürütülen çalışmalarda YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) olduğu tespit edilen 10 yabancı uyruklunun bu sabah yapılan operasyon ile yakalandığı açıklandı.

Daha önce de Ocak ayı başında eylem hazırlığında olduğu düşünülen yabancı şahıslara operasyon düzenlenmiş. Yakalananların evlerinde IŞİD bayrakları, ‘yalnız kurt’ eyleminde kullanılabilecek bıçak, keser gibi aletler bulunmuştu.

Ayrıca ele geçirilen dokümanlardan, ülkede bulunan yerli ve yabancı turistlere, turizm tesislerine yönelik eylem arayışı içerisinde oldukları belirlenmişti.

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