Fabrika kuryelerini soyarak 3 milyon lira vurgun yapmışlar

Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren fabrikaların çek ve nakit taşıyan kuryelerinden kargolarını çalarak 3 milyon liralık hırsızlık yapan iki kişi JASAT’ın düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerin çekleri icra yoluyla tahsil ettikleri ortaya çıktı.

Selami AYDIN

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Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikaların müşterilerine ya da bankalara ulaştırmak için görevlendirdikleri kuryeleri soyarak çek ve nakit para çaldıkları belirlenen iki kişi İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Olay son dönemde üst üste hırsızlık ihbarlarının gelmesi ile başladı. Fabrika kuryelerinin taşıdıkları kargoların çalındığı ihbarını yapması üzerine Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Şah-Mat adını verdikleri operasyon başlattı.

‘GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ, ŞÜPHELİLER BELİRLENDİ'

Bölgedeki kamera kayıtlarının incelenmesi üzerine iki hırsızlık şüphelisinin kimlikleri tespit edildi. Benzer suçlardan 40 suç kaydı bulunan Volkan Y.(43) ile 13 suç kaydı bulunan Onurcan B. (27)'nin İstanbul'dan motosikletle gelerek iki gün boyunca keşif yaptıkları belirlendi.

Şüphelilerin yakalanmamak için plaka kullanmadıkları ve kask takarak yüzlerini gözledikleri ortaya çıktı. Takip ettikleri kuryelerden çaldıkları çekleri icra yoluyla tahsil eden şüphelilerin elindeki yaklaşık 3 milyon lira bedelli çeke el konuldu.

Toplam bin 200 kilometre motosiklet yolculuğu yapan iki şüpheli JASAT'ın Gaziosmanpaşa'da düzenlediği operasyonla yakalandı. İki şüpheli tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Yapılan açıklamada 9 faili meçhul hırsızlık olayının iki şüpheli tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edildiği kaydedildi.