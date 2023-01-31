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Fabrikada kimyasal maddeden zehirlenme: 2 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir fabrikada kimyasal maddeden zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 09:16 - 31 Ocak 2023 Güncellenme:
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Fabrikada kimyasal maddeden zehirlenme: 2 kişi hayatını kaybetti

Çerkeşli Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir kimya fabrika içerisinde 2 kişi baygın bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kimyasal maddeden etkilendiği değerlendirilen 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ve AFAD ekipleri, fabrikada inceleme gerçekleştirdi.

Kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)

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