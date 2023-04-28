Fadıl Akgündüz’e 2 bin 504 yıl 2 ay hapis

Fadıl Akgündüz, Caprice gold davasında "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçundan 2 bin 504 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hayati ARIGAN

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İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Fadıl Akgündüz Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuklu sanık Mehmet Salih Obut ve tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu. Şikayetçiler ve avukatları, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

“YASALARA UYGUN HAREKET ETTİM”

Savunmasını yapan Fadıl Akgündüz, “2015 Aralık ayında tutuklandım. Tüm ifadelerimde söylediklerimin arkasındayım. Söylediklerimin aksine bir delil sunulmamıştır. Mahkeme şantiyede keşif yapılmasından sonra verilen raporda, yüzde 85 seviyesinde inşaat seviyesinin oluştuğu değerlendirilmiştir. Raporda konunun hukuki ihtilaf konusu olduğu belirtilmiştir. Karaciğer hastasıyım. Tedavim aksamaktadır. Hakkımda henüz mahkumiyet yok. Şüphe üzerine tutuklu olmam tedavimi dramatik sürece götürüyor. Ayrıca savunmamı da tam olarak yapamıyorum. Suçsuzum. Er geç mahkemenizin suçsuzluğumu göreceğinden eminim. Şu ana kadar tüm duruşmalara katıldım. Söz konusu şikayetçi dernek, şantiyeyi işgal etmiş durumda. Yatırımcıları götüremiyoruz. Yasalara uygun hareket ettim. Devletimizin 37 kurumundan İstanbul Bayrampaşa Projesi onaylanarak başlanmıştır. Şimdi o kurumlar suçlanıyor” dedi.

“MİLLİ BİR YATIRIM, İSTANBUL’A KAZANDIRALIM.”

Akgündüz, projeyi tamamlamak istediğini de ifade ederek “Projeyi tamamlayıp yapılan yatırımları ortaya çıkarmak istiyorum. O otel işletmeye açıldığında günde bir milyon civarında gelir olacak. Bu mala çökmek isteyenler var. İflas ettirmeye çalışıyorlar. Mahkemenizin kararına saygım var. Bu proje Türkiye’nin gurur duyacağı bir proje. Avrupanın en büyük oteli olacak. Milli bir yatırım, İstanbul’a kazandıralım. Bu otel başarılı olduğunda ülke ekonomisine katkısı olacak. Sabıka kaydım temiz. Beraatimi talep ederim” diye konuştu.

“BEN DE ŞİKAYETÇİYİM”

Akgündüz’ün yeğeni olan diğer sanık Mehmet Salih Obut ise “Lehime olan deliller toplansın. MASAK raporunda adım geçmemektedir. Keza 13 yaşındaydım o sırada. Sözleşme düzenlemedim, satış yapmadım, müşterilerle bir arada olmadım. Şikayetçiler beni tanımaz, ben de onları tanımam. Tek sebep imza yetkilisi olmamdır. Güven duyulduğum için prosedür gereği imza yetkim olmuştur. Şirkette herhangi bir yetkim yoktur. Ailem de evleri devredip proje aldık. Biz de müştekilerle aynı konumdayız. Beraatimi isterim” dedi. Mahkeme başkanı, “Projenin asıl sahibinin kim olduğunu, niye yetkili olup olmadığını sormadınız” sorusuna ise Obut, “Fadıl Akgündüz’dü. Ben prosedür olarak oradaydım. Geçmişinden dolayı olamıyormuş” diye yanıt verdi. Son sözü sorulan sanıklar, beraatlerini talep etti.

KARARDA REKOR CEZA ÇIKTI

Mahkeme heyeti, sanıklardan Fadıl Akgündüz’ü toplam 601 kişiye karşı “Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” suçundan 2 bin 504 yıl 2 ay hapis cezasına ve 12 milyon 20 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Heyet, sanıklardan Mehmet Salih Obut'u aynı suçtan 2 bin 450 yıl hapsine ve 11 milyon 760 bin lira para cezasına mahkum ederken, sanıklar Avniye Obut ve İbrahim Obut'a aynı suçtan 2 bin 445'er yıl 10'ar ay hapis ve 11 milyon 740 bin lira adli para cezası verdi. Para cezalarının 24 taksitte ödenmesine hükmeden heyet, Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut'un tutukluluk halinin, Avniye Obut ve İbrahim Obut'un hükmen tutuklamaya yönelik yakalama emrinin devamına karar verdi. Duruşma sonrası mağdurlardan biri, “davanın emsal olacağını belirtirken, “Türkiye’yi tescilli dolandırıcılıktan kurtardık” dedi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fadıl Akgündüz ile birlikte yargılanan 5 sanığa, 349 müştekiye yönelik “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan ayrı ayrı 698 yıldan 2 bin 443 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Akgündüz, 22 Aralık 2015’de tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı suçundan tutuklanmıştı. 28 Mart 2017’de çıkarıldığı mahkemede ise yeğeni Mehmet Salih Obut ile birlikte tahliyesine karar verilmişti.

SAVCI, AKGÜNDÜZ İÇİN 6 BİN 140 YILA KADAR HAPİS TALEP ETMİŞTİ

27 Ocak tarihli duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, 4 sanık için ceza, 6 sanık için ise beraat talep etti. Mütalaada, Fadıl Akgündüz için 614 mağdura karşı “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan bin 842 yıldan 6 bin 140 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Yeğeni Mehmet Salih Obut için ise bin 803 yıldan 6 bin 10 yıla kadar hapis istendi. Sanıklar Avniye Obut ile İbrahim Obut hakkında bin 800 yıldan 6 bin yıla kadar hapis cezası istendi. Diğer sanıklar Mehmet Fatih Obut, Birsen Akgündüz, Nurdan Atağan, Fidan Kılbaş, Hüseyin Yiğit, Bilgihan Kurtoğlu yeterli delil elde edilemediğinden beraat istendi. Duruşma sonunda sanıklar Mehmet Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut’un tutuklanmalarına karar verilirken, diğer sanıklar Avniye Obut ve İbrahim Obut hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmedildi.

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