Fatma Duygu’nun vasiyeti yerine getirildi, ağabeyinin yanına defnedildi

İstanbul Kadıköy'de avukat Doğan Can G.(41) tarafından 4'üncü katın penceresinden atıldığı öne sürülen Fatma Duygu Özkan'ın (38) cenazesi, İzmir'de toprağa verildi. Özkan, vasiyeti üzerine 3 yıl önce 36 yaşındayken cinayete kurban giden ağabeyi Olgun Özkan'ın mezarı yanına defnedildi.

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Caferağa Mahallesi’nde dün saat 20.30 sıralarında 4 katlı binanın en üst katındaki dairenin penceresinden düşen kadını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin çalışmasında, düşen kadının Fatma Duygu Özkan olduğu tespit edildi.

PENCEREDEN ATLADI DEDİ SERBEST KALDI

Olay sırasında evde olan avukat Doğan Can G., ifadesi alındıktan sonra bırakıldı. Doğan Can G., emniyetteki ilk ifadesinde Fatma Duygu Özkan’ı daha önceden tanımadığını, bir arkadaşı aracılığıyla numarasını aldığını ve telefon edip yanına çağırdığını söyledi.

Evde birlikte içki içtiklerini ve sohbet ettiklerini anlatan Doğan Can G., kendisinin mutfak tezgahının olduğu yerde arkası dönükken, Özkan’ın evin salon penceresinden aşağı atladığını söyledi.

TANIKLARIN İFADESİ ÜZERİNE TUTUKLANDI

Ancak olayla ilgili yapılan çalışmalarda görgü tanıklarının, kadının bir erkek tarafından pencereden atıldığını söylemesi üzerine avukat Doğan Can G., tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Doğan Can G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Fatma Duygu Özkan’ın İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri sonrası, cenazesi yakınlarına teslim edildi ve İzmir’in Tire ilçesine getirildi.

Özkan, vasiyeti üzerine, öğle vakti kılınan namazın ardından, 3 yıl önce akrabası tarafından 36 yaşında öldürüldüğü belirtilen ağabeyi Olgun Özkan’ın mezarının yanına defnedildi. (DHA)

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