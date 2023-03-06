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Galeria Sitesi’nin hasarlı bloku yıkım sırasında çöktü! O anlar kamerada

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde depremlerde 1'i bloku yıkılan, 3 bloku ise ağır hasar alan Galeria Sitesi'nin kontrollü yıkımı sırasında A Blok çöktü. Etrafı toz bulutu kaplarken, çökme anı kameraya yansıdı.

Yayınlanma: 13:23 - 06 Mart 2023 Güncellenme:
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Diyarbakır’da 1’i boş 7 bina yıkıldı. Yenişehir ilçesindeki 4 bloklu Galeria Sitesi’nin yıkılan 1 blokunda 89 kişi yaşamını yitirdi, 3 bloku da ağır hasar aldı.

Bu süreçte ayakta kalan blokların da yıkılmasına karar verildi. Galeria Sitesi’nin kontrollü yıkım çalışmaları sırasında A Blok çöktü. Etrafı toz bulutu kaplarken, çökme anı kameraya yansıdı. Diğer blokların kontrollü yıkım çalışmaları da sürüyor. (DHA)

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