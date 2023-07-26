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Gazeteci Evrim Kepenek adli kontrolle serbest

Sosyal medyada yapılan bir paylaşımı kendi hesabından paylaştığı gerekçesiyle dün sabah saatlerinde evinde arama yapılmasının ardından gözaltına alınan ve kelepçeli olarak adliyeye getirilen gazeteci Evrim Kepenek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sevgim Begüm YAVUZ
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Gazeteci Evrim Kepenek adli kontrolle serbest

Bianet editörü Evrim Kepenek, sosyal medyada yapılan bir paylaşımı kendi hesabından paylaştığı gerekçesiyle dün sabah saatlerinde evinde arama yapılmasının ardından gözaltına alınmıştı.

Geceyi polis merkezinde geçiren Kepenek, bugün sabah saat 10.00 sıralarında Çağlayan Adliyesi'ne kelepçeli olarak getirildi. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Kepenek, Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlik, Kepenek hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve imza atmak şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

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