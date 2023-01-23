Gazeteci Orhan Erinç hayatını kaybetti

60 yılı aşkın süredir gazetecilik yapan eski Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) başkanı Orhan Erinç 87 yaşında hayatını kaybetti.

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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin önceki başkanlarından, eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Orhan Erinç, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Erinç'in ölüm haberi Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu.

TGC’nin Erinç için yayımladığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Değerli meslektaşımız, önceki başkanımız Orhan Erinç'i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Orhan Erinç uzun yıllar süren meslek hayatında muhabirliği çok önemseyen tutumuyla öne çıktı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin hemen her kademesinde hizmet verdi. Son olarak 2001-2013 yılları arasında başkanlık görevini sürdürdü. Orhan Erinç Türkiye Gazeteciler Sendikası'nda da iki dönem Genel Başkanlık görevinde bulundu.

Basın tarihine kara bir leke olarak geçen Cumhuriyet davasında çalışma arkadaşlarıyla birlikte yargılandı, hüküm giydi. Ancak Yargıtay Yerel Mahkemenin verdiği hükmü usulden bozdu. Basın dünyamızda sevilen, sayılan kişiliğiyle tanınan Orhan Erinç köşe yazılarını Cumhuriyet'ten ayrılana dek aralıksız sürdürdü. Mesleğimize başarıyla hizmet veren önceki başkanımız Orhan Erinç'in ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, başsağlığı ve sabır diliyoruz”

Erinç’in cenaze törenine ilişkin bilgiler daha sonra paylaşılacak.

ORHAN ERİNÇ KİMDİR?

4 Ocak 1936’da Balıkesir’de doğan Orhan Erinç, Özel Gazetecilik Okulu’nu bitirdi. 1957’de Son Posta'da gazetecilik hayatına başlayan Erinç, 1962 ve 1963 arasında Yeni Sabah gazetesinde çalıştı.

1963’te adım attığı Cumhuriyet gazetesindeki ilk döneminde muhabirlik, istihbarat şefliği ve sorumlu yazı işleri müdürlüğü görevlerini üstlendi. 1981’de Cumhuriyet’ten ayrıldı.

Orhan Erinç, 1981 ve 1984 yıllarında Hürriyet gazetesinde köşe yazıları kaleme aldı. Takip eden yılda Türk Haberler Ajansı'nda bir sene Genel Yayın Müdürlüğü görevini üstlendi. 1987 ve 1990 arasında Güneş gazetesinde, “Araştırma Müdürlüğü” yaptı.

24 Ocak 1993’te Türk basın tarihinde derin bir iz bırakan Uğur Mumcu’nun evinin önünde katledilmesinin ardından, Cumhuriyet gazetesi Yayın Kurulu Başkanı İlhan Selçuk tarafından gazeteye Genel Yayın Danışmanı olarak davet edildi.

15 Şubat 1993'te Genel Yayın Danışmanı olarak Cumhuriyet gazetesine dönen Erinç 3 Eylül 1994’ten itibaren Genel Yayın Yönetmenliği’ne başladı.

Erinç, 6 Temmuz 2010’da İlhan Selçuk’un vefatıyla boşalan ve gazetenin sahibi, konumundaki Cumhuriyet Vakfı Başkanlığı’na ve bu görevi dolayısıyla Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahipliği’ne getirildi.