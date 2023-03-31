Gaziantep İslahiye’de 4.6 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 13.56'da Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre altında meydana gediği belirlenen deprem bölgede korkuya neden oldu.

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Kandilli verilerine göre saat 13.56’da merkez üssü Gaziantep İslahiye olan 4.6 büyüklüğünde deprem yaşandı. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıklarken, merkez üssünü İslahiye olarak gösterdi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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