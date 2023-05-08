Genç kız, Türk Bayrağı’nı yerde bırakmadı

Ekrem İmamoğlu’na ve miting alanını dolduran Erzurumlulara düzenlenen taşlı saldırıyla ilgili görüntüleri gelmeye devam ediyor. Atılan taşlardan birinin eline çarpmasıyla yere düşürdüğü Türk Bayrağı'nı hemen alan genç bir kızın görüntüsü "o anların" sembol görüntülerinden biri oldu.

Orhan BOZKURT

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Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun otobüsünün ve çocuk, kadın, yaşlı her kesimden Erzurumlunun doldurduğu miting alanının taş yağmuruna tutulduğu dakikalarda kaydedildi görüntülerden ilki.

SAKİNLİĞİNİ BOZMADI BAYRAĞI BIRAKMADI

Çevresindeki kadınlarla miting alanında yer değiştiren genç kızlardan birinin eline, hedef gözetmeyen taşlardan biri geldi ve bu taş genç kızın elindeki Türk Bayrağı’nın düşmesine yol açtı. Sakin tavrını değiştirmeyen genç kız bayrağın saniyelerle de olsa yerde kalmasına izin vermedi ve onu alıp yoluna devam etti.

İmamoğlu'nun saldırıda yaralananlarla konuştuğu sırada sosyal medyada yayınlanan bu görüntüye çok sayıda tepki geldi. Genç kızın sakinliği, bayrak konusundaki hassasiyeti övüldü. Görüntüler çok defa da paylaşıldı.

“ELİNDE TÜRK BAYRAĞI OLANLARA TAŞ ATTIRIYORSUNUZ”

Görüntülerde İmamoğlu’nun taş yağmurunun başladığı sırada yaptığı konuşma duyuluyor. İmamoğlu’nun “Emniyet Müdürü, Vali vatandaşın güvenliğini sağlayanlara kadar burada duracağız. Bizler provoke edildik kadınlarımıza, Elinde Türk Bayrağı olan insanlara taş attırıyorsunuz. Türk Bayrakları ellerinde olan insanlara hakaret ettiriyorsunuz” diye konuştuğu sırada miting alanında da bu görüntü yaşanıyordu.

Genç kız, eline isabet eden taşın düşürdüğü bayrağı hemen düştüğü yerden aldı ve yine elinde bayrak olan arkadaşıyla yoluna devam etti. Bu görüntüler çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından, “Ya o taş başına isabet etseydi. Ama, aferin kıza Türk Bayrağı'nı yerde bırakmadı” ve benzeri şekilde yorumlandı.

TAŞ YAĞMURUNA TUTULAN OTOBÜSTE YAŞANANLAR

Aynı dakikalarda bir başka dehşet ise otobüste yaşandı. Yağmur olup hedef gözetmeden yağan iri taşlar, isabet ettiği otobüste büyük bir gürültüyle patladı. Camlara isabet edenleri camları patlattı. Bu sırada Ekrem İmamoğlu’nun polisleri göreve davet eden sözleri duyuluyordu.

ESKİ TOPRAK BAYRAĞI BIRAKMADI ELİNDEN

Taşlı saldırıda yaralananların tedavilerinin yapılmasından sonraki durumlarıyla ilgili de çok sayıda paylaşım yapıldı. Onlardan biri “Talip amca” ya aitti. Yüzüne isabet eden taşla yaralan Talip amcanın müdahale sonrası fotoğrafı “Hepinize selamı var. Biz eski toprağız dedi. Bir an bayrağı bırakmadı elinden” notuyla paylaşıldı.

İmamoğlu'nun halk buluşmasını yarıda bıraktığı Havuzbaşı Kent Meydanı'na ise polislerin güvenlik tedbirleri altında AKP bayrakları asıldı.

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