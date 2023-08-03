Görüntüler dehşete düşürmüştü! Biri 8 diğeri 2 kurşunla can vermiş

İstanbul Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı, görüntüleri izleyenleri dehşete düşüren olayla ilgili yakalanan 9 şüpheliden 8'i bugün adliyeye sevk edildi. Yunus Emre Erzen’in vücuduna isabet eden 8 kurşunla hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgisi olmadığı halde, o sırada büfede bulunduğu için hedef olan 20 yaşındaki Batuhan Bayındır’ın dizine isabet eden 2 kurşunla öldüğü anlaşıldı.

Habip ATAM

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İstanbul Esenyurt’a bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde geçtiğimiz Cuma günü yaşanan olayın görüntüleri, izleyenleri dehşete düşürmüştü.

Saat 23.20 sıralarında tekel büfesine giden 4 kişinin, aralarında alacak verecek meselesi bulunan Cantürk Erzen'in oğlu Yunus Emre Erzen'i (24) yanında olayla hiçbir ilgisi olmayan arkadaşı Batuhan Bayındır'ı(20) katlettiği anlar izleyenlerin kanını dondurmuştu.

8 KURŞUN İSABET ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şişelerle saldırıya uğradığı için ilk silah çeken Yunus Emre Erzen'in biri sırtında 5'i bacağında, 2'si kol ve elinde 8 kurşunla katledildiği belirledi.

OLAYLA İLGİSİ YOKTU, DİZİNE İSABET EDEN 2 KURŞUN ÖLDÜRDÜ

Erzen'in arkadaşı olduğu için büfede bulunan ve olayla ilgisi dahi olmayan Batuhan Bayındır'ın ise ve dizine isabet eden 2 kurşunla can verdiği anlaşıldı. Tekel bayisinin diğer işleteni Yusuf Erzen'in ise tek kurşunla yaralandığı tespit edildi.

9 GÖZALTI

Polis ekiplerince yapılan araştırmada, olayda yaralanan Murat Özer olaydan bir gün sonra yakalandı. Ardından Serbet Özer gözaltına alındı. Firari şüpheliler, Tarık Özer, oğlu Azad Özer saklandıkları Büyükçekmece’deki adreste yakalandı.

Şüphelilerin kaçmasına ve saklanmasına yardım eden Hüsamettin A., Vedat E., Erdal A., Nimetullah Ö. ve Ercan T. de yakalanarak emniyete götürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyette işlemleri tamamlanan Murat Özer önceki gün adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı. Diğer 8 şüpheli ise bu sabah geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye gönderildi.

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