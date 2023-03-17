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Gül Sitesi’nin müteahhidi ile yapı sahibi tutuklandı

Adıyaman'da 6 şubat depremlerinde yıkılan ve 20 kişinin kişinin hayatını kaybettiği Gül Sitesi'nin müteahhidi Abdurrahman Güleş ile yapı sahibi Mehmet Yaman tutuklandı.

Yayınlanma: 09:28 - 17 Mart 2023 Güncellenme:
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Gül Sitesi’nin müteahhidi ile yapı sahibi tutuklandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında Adıyaman’da yıkılan ve 20 kişinin hayatını kaybettiği Gül Sitesi’nin müteahhidi Abdurrahman Güleş ve yapı sahibi Mehmet Yaman kent merkezinde gözaltına alındı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (AA)

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