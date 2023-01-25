Hafta sonu hava durumuna dikkat! Tüm Türkiye etkilenecek

Meteoroloji'nin tahminlerine göre yerel olarak kendini gösteren yağışlar cuma günüyle birlikte yurdun büyük bölümünü saracak. Hafta sonu Türkiye karlı ve yağmurlu günler yaşayacak.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair güncel tahminlerini yayınladı. Tahminlere göre yurdun batı ve kuzey kıyılarında yer yer kendini gösteren yağışlar cuma günü Doğu Anadolu Bölgesi hariç tüm bölgelerde etkili olacak. Cumartesi günü yağışların yurdun tamamını sarması beklenirken iç ve yüksek kesimlerde kar görülecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir düşüş görülmeyecek.

BUGÜN İSTANBUL VE ÇEVRESİ YAĞIŞ ALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

İlginizi Çekebilir Tarlayı kuraklık vurdu, kriz kapıda