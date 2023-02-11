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Hatay’da bina çöktü, 2 kurtarma görevlisi enkazda kaldı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde arama-kurtarma çalışması yapan Ayvalık Doğal Afetler Arama ve Kurtarma (ADAK) ekibinden 2 kişi, çöken binanın enkazında kaldı. Kameraya yansıyan görüntülere göre, diğer ekip kaçarken, enkazda kalan görevliler de kısa sürede kurtarıldı.

Yayınlanma: 15:27 - 11 Şubat 2023 Güncellenme:
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Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Hatay’ın Kırıkhan ilçesinin Kurtuluş Mahallesi’ndeki öğretmenevi enkazında ADAK ekibi, arama-kurtarma çalışması başlattı.

Yakınlarından haber almak için bekleyenlerin izlediği, bazılarının da cep telefonu kamerasıyla görüntülediği çalışmalar sırasında çökme meydana geldi.

Ekip üyeleri, panikle kaçışırken, 2 görevli ise beton yığınının altında kaldı. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede görevliler, enkazdan çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olan görevliler, kaldıkları yerden arama- kurtarma çalışmasına devam etti. (DHA)

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