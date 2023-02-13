Hatay’da mucize: Asya, 158’inci saatte kurtarıldı

Deprem felaketinin ardından bölgede canla başla çalışan Mersin Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, Zonguldaklı maden işçileriyle birlikte depremin 158. saatinde 17 yaşındaki Asya isimli genç bir kızı enkaz altından sağ olarak kurtardı. Ekiplerin şimdiye kadar toplam 478 insan, 18’de hayvanı enkaz altından sağ olarak kurtarmayı başardığı bildirildi.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı arama kurtarma ekipleri ile Zonguldak'tan gelen maden işçileri deprem bölgesinde can kurtarmaya devam ediyor.

Deprem felaketin üzerinden geçen 158 saat sonrasında Hatay General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde bulunan bir enkazdan arama kurtarma köpeğinin tepki verdiği bölgede ses alan ekipler, 17 yaşındaki Asya isimli genç bir kızı sağ olarak kurtardı.

Depremin ardından hemen organize olarak yıkımın yaşandığı il ve ilçelerde depremzedelerin yardımına koşan Mersin İtfaiyesi'nin şu ana kadar 478 insanı enkaz altından canlı olarak kurtarıp sağlık ekiplerine teslim ettiği bildirildi.

Arama kurtarma çalışmalarında her bir canlı için aynı hassasiyeti gösteren ekiplerin, çalışmalarında 18 kedi ve köpeği enkaz altından canlı olarak çıkarttı.

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