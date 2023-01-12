Hava durumu uyarısı: 4 gün boyunca şemsiyesiz çıkmayın

Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerine göre yurdun batı kesimlerinde 4 gün boyunca yağış görülecek. Yağışların yüksek kesimlerde kar yağışına dönüşmesi bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre yurdun batı kesimlerinde etkili olan yağışlı hava, Ege’nin iç ve yüksek bölgelerinde kar olarak görülecek. İstanbul’da 4 gün boyunca aralıklarla sağanak yağış bekleniyor, gelecek haftanın ilk gününde yağışlar etkisini yitirecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişim beklenmiyor.

YÜKSEKLER İÇİN UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz ile Muğla, Aydın’ın kıyı kesimleri, Eskişehir, Ankara ve Konya’nın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra İç Ege ile Batı Akdeniz'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Batı Akdeniz’de kuvvetli ve çok kuvvetli yer yer şiddetli, 1200 m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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