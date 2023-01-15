Hava durumuna dikkat: Önce ısınacak, sonra hızla soğuyacak

Meteoroloji'nin tahminlerine göre bu hafta hava sıcaklıkları yurdun batı kesimlerinde yükselişe geçecek. Hafta ortasında İstanbul'da hava sıcaklıkları 18 dereceye ulaşacak. Küresel tahmin sistemlerine göre ayın son haftasında Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine girecek.

Sozcu.com.tr

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Kış soğukları yurdu tam olarak etkilemedi ve Türkiye’de birçok şehir bu yıl için kar yağışını henüz göremedi. Meteoroloji’nin tahminlerine göre hava sıcaklıkları bu hafta daha da artış yaşayacak. İstanbul’da 18 dereceye ulaşması beklenen sıcaklıklar Marmara’nın doğusunda 20 dereceyi aşacak.

AYIN SON HAFTASINDA KAR BEKLENİYOR

Küresel tahmin sistemlerinin verilerine göre, Türkiye ayın son haftasında yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek, birçok şehirde senenin ilk kar yağışı görülecek.

YAĞIŞLAR BÖLGE BÖLGE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Bugün Marmara’nın kuzeyi, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları ile Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Denizli, Gaziantep, Adıyaman, Kilis çevreleri, Antalya’nın batı kesimleri, Karaman, Niğde, Malatya çevreleri ve Kayseri’nin güney kesimleri ve Şanlıurfa’nın batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun güneydoğusunun yüksekleri, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Malatya’nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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