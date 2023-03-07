HDP’li Buldan’dan Bahçeli’ye yanıt: Amedspor vardır

Partisinin grup toplantısında hafta sonun Bursaspor-Amedspor maçında çıkan olaylara ve tribünde açılan pankartlara değine MHP lideri Bahçeli, Bursaspor taraftarına milli duruşundan dolayı teşekkür ederi. Bizim için Amed diye bir yer, Amedspor diye bir takım yoktur ifadelerini kullandı' Bahçeli'ye ilk yanıt grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan geldi.

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, kadın milletvekillerinin ve kadın konukların katıldığı partisinin grup toplantısında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün, kadın özgürlük mücadelesi ve dayanışmasını büyüterek alanlarda en güçlü şekilde seslerini duyuracağı günün adı olduğunu söyledi.

“AMED SPOR VARDIR, OLMAYA DEVAM EDECEKTİR”

Bursaspor-Amedspor maçında yaşananlara değinen Buldan, “Irkçı gruplar tarafından tribünlerde sergilenen resimler, bu saldırının arkasında kimlerin olduğunu bizlere bir kez daha çok net olarak göstermiştir. Amedspor oyuncularına, yönetimine, taraftarlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında Amedspor’a ilişkin yaptığı değerlendirmeyi eleştiren Buldan, “Amedspor vardır, var olmaya devam edecektir. Olmayacak olanlar, bu seçimde gidecek olanlar sizlersiniz.” ifadelerini kullandı.

Kadınların, depremin olduğu ilk günden itibaren illerinden, ilçelerinden, köylerinden mor TIR’ları doldurarak afet illerine giderek yardımları ulaştırdığını belirten Buldan, şöyle devam etti:

“AKP-MHP İTTİFAKI YOKTU DİYENLERİN SESİNE KARŞU BİZ ORADAYDIK”

“Bizler, bu 8 Mart’ta, depremi felakete dönüştüren tek adam rejimine, erkek egemen sisteme ve kadına yönelik şiddete karşı yalnız değil birlikteyiz.

Maalesef meydana gelen depremde on binlerce canımızı kaybettik, yüz binlerce yurttaşımız başka illere göç etmek zorunda kaldı. Enkaz altından ‘Kurtarın.’ diyen seslere ilk üç gün gönüllüler, sivil toplum örgütleri, kadınlar, gençler ve muhalif siyasi partiler dışında ses veren olmadı.

‘AKP-MHP ittifakı yoktu.’ diyenlerin sesine karşı ‘Bizler oradaydık.’ demek de bizler açısından oldukça kıymetliydi. Evet, devlet yoktu, AKP-MHP ittifakı yoktu, AFAD, Kızılay yoktu. Depremzedelerin seslerine kulaklar tıkalıydı, gözler kapalıydı. Depremin öldürmediği yurttaşı hükümetin enkaza dönüştürdüğü kurumların yokluğu öldürdü. Bu yaşananların en büyük sorumlusu bu iktidardır.”

“KADINLAR AYRIMCILIĞIN BAMBAŞKA BİR BOYUTUYLA YÜZLEŞTİ”

Kadınların, depremin ilk gününden bu yana hem yaşam mücadelesi hem de erkek egemen zihniyete karşı varoluş mücadelesi vermek zorunda kaldığını savunan Buldan, kadınların ayrımcılık, ötekileştirme ve şiddetin her türlüsüyle karşı karşıya kaldıklarını öne sürdü.

Deprem bölgesinde engelli kadınlar ve mülteci kadınların da ayrımcılığın bambaşka bir boyutuyla yüzleşmek zorunda kaldığını ifade eden Buldan, afet bölgesindeki mülteci kadınların dil engelini aşamadığı için çoğu zaman dertlerini anlatamadığını söyledi. Buldan, “Engelli kadınlar ve engelli bakımı üstlenen kadınlar için bu devlet, bu iktidar hiçbir zaman kolaylaştırıcı olmadı.” eleştirisini yaptı.

Deprem bölgelerindeki kadınların barınma, su, gıda, giyim ihtiyacının devam ettiğini anlatan Buldan, “Bizler kadınlara ulaştırmak üzere hazırladığımız mor kitlerimizle ihtiyaçları karşılamaya çalıştık, karşılamaya da devam edeceğiz. Bu hükümet, ülkenin ve kadınların başına gelmiş en büyük afettir.” dedi.

Buldan, depremi fırsat bilip, cezaevlerinde provokasyon, işkence ve insanlık dışı uygulamanın dozunun arttırıldığını, cezaevlerindeki tutuklulardan günlerce haber alınamadığını iddia etti.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandığını anımsatan Buldan, şunları kaydetti:

“KILIÇDAROĞLU’NUN ADAYLIĞI HAYIRLI OLSUN”

“Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu adaylığından dolayı kutlamak istiyorum, adaylığı hayırlı olsun. Bizim derdimiz basit hesaplar değil politik ilkeler ve halklarımıza karşı sorumluluğumuzdur. Önümüzdeki günlerde cumhurbaşkanı adayı çıkarma politikamızı gelişmelere göre bir kez daha değerlendireceğiz. HDP, tüm siyasi mühendislik oyunlarınızı bozacak kurucu bir siyaset üretecek, üçüncü bir yolu büyütecek, umudun ve değişimin adresi olmaya devam edecek.” (AA)

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