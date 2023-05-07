Hizbullah tetikçileri cezasız mı kalacak? Bu yıl sona eriyor…

Terör örgütü Hizbullah tetikçilerinin “Yeniden yargılama” adı altında tahliye edildikten sonra her duruşmanın 8 ay sonraya ertelenmesi, karara bir türlü bağlanmaması, Hizbullah davalarında "Zaman aşımından düşme kararları"nın önünü açtı.

Özgür CEBE

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hizbullah terör örgütünün askeri kanat yapılanmasında yer alan ağırlaştırılmış müebbet hapis hükümlüsü 273 tetikçi yargılandıkları mahkemelere “yargılamanın yenilenmesi” başvurusunda bulundu.

Hizbullahçılar, davanın esasına etki edebilecek düzeyde yeni bir delil çıkmadığı halde kendilerini yargılayan DGM'lerde askeri yargıç bulundurulması, devamında özel yetkili mahkemelerdeki yargıçların FETÖ'cü olması, gözaltında işkence gördükleri ve avukat bulundurulmadan ifadelerinin alındığını belirterek adil yargılanmadıkları iddiasıyla yeniden yargılanma talebinde bulundular.

Talepleri kabul edilen Hizbullahçılar, HÜDA-PAR-AKP yakınlaşmasının ardından 24 Haziran 2018 seçimleri sonrasında haklarında infaz durdurma kararı verilerek gruplar halinde tahliye edildiler.

Serbest kalan Hizbullahçılarla ilgili beş yıldan beri yeniden yargılama adıyla açılan dosyalar ise bugüne kadar bir türlü karara bağlanamadı.

5 YILDIR NEDEN KARAR VERİLEMİYOR?

İşledikleri cinayetler Yargıtay kararıyla da sabit olan Hizbullahçılarla ilgili ilk kararın yani ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının ikinci kez verilmesi halinde haklarında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması gerekiyor.

Ancak ağır ceza mahkemeleri dosyada beş yıl boyunca karar vermeyi engelleyecek bir eksiklik olmadığı halde talepleri kabul edilen Hizbullahçılara yargılamanın yenilenmesiyle ilgili bir türlü karar vermedi.

Her duruşma “Eksikliklerin ikmali” gerekçesiyle 8 ay sonrasına ertelenirken davaların zaman aşımıyla ortadan kaldırılabileceği ihtimali artıyor.

30 YILLIK ZAMANAŞAMI BU YIL DOLUYOR

Tetikçilerin önemli bir kısmının cinayet işledikleri, adam kaçırıp işkenceli sorgudan geçirip sığınaklarda domuz bağıyla boğdukları suç tarihlerinin önemli bir kısmı 1993 yılı ve öncesini kapsadığı için yüzlerce cinayet işleyen tetikçilerin zamanaşımıyla ceza almaktan kurtulacak.

Cinayetler eski TCK'nın yürürlükte olduğu 1993 yılı ve öncesini kapsadığı için CMK'nın “Sanık hakkında her zaman lehe olan hükümlerin uygulanır” hükmü gereği 30 yıllık zamanaşımı yıl

sonunda dolduğunda Hizbullah tetikçileri hakkında düşme kararı verilebilir.

SAVCI SANIKLARI BIRAKTI POLİSLERİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Bu arada yeniden yargılama talepleri kabul edildiği için halen yargılamaları devam eden eski hükümlü Hizbullahçıların davalarıyla ilgili ilginç bir gelişme daha yaşandı. Davada beklenen evrak, dinlenecek tanık veya eksiklik bulunmadığı için karar verilmesi gerekirken duruşma savcısı mahkemeden sürpriz taleplerde bulundu.

Tetikçilerin “Bize gözaltında işkence yaptılar. İfadeleri okumadan zorla imzalattılar. Cinayetleri üstlenmek zorunda kaldık” şeklindeki iddiaları üzerine savcı, işkence iddialarının araştırılması için hükümlü tetikçilerin yakalandığı tarihlerde gözaltında sorgularına katılan TEM şubede görevli polislerin tek tek ad ve soyadı, sicil numaraları ile mernis kayıtları, açık adreslerinin tespit edilmesini, ardından da bu polisler hakkında “İşkence ve kötü muamele” suçundan dava açılması için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

ÇOĞU EMEKLİ OLDU, BAZILARI ÖLDÜ BAZILARI İHRAÇ EDİLDİ

Talebi kabul eden mahkeme, her tetikçinin işkence iddiasına karşı ayrı ayrı Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Polislerin önemli bir kısmının emekli olduğu, bir kısmının vefat ettiği, bazılarının FETÖ'den ihraç olup tutuklandığı, bazılarının da yurtdışında oldukları öğrenildi.

Bu soruşturmaların işkenceye maruz kaldığı iddiasında bulunan her tetikçi için ayrı ayrı yürütülmesinin en az 5 yıllık bir zaman alacağı tahmin ediliyor.

Bu durumda da Hizbullahçılarla ilgili yeniden yargılama dosyasında karar verilmediğinden tüm dosyaların zaman aşımıyla ortadan kaldırılması ve tekrar cezaevine girmekten kurtulmaları kaçınılmaz.