HÜDA-PAR kaç vekil çıkardı?

Cumhur İttifakı'na destek veren ve seçime AKP listelerinden giren HÜDA-PAR'lı 4 isimden üçü Meclis'e girdi.

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14 Mayıs seçimleri öncesinde terör örgütü Hizbullah ile bağlantıları nedeniyle tartışmaların odağında olan Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) seçime AKP listelerinden 4 isimle gitti.

Milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı’na cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayip Erdoğan’a destek veren partiden üç isim Meclis’e vekil olarak girdi.

Meclis’e giren isimlerden biri seçim döneminde verdiği bir röportajda “Bana göre Hizbullah bir terör örgütü değildir” diyen HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu oldu. AKP’nin İstanbul 3. Bölge 4. sıradan aday gösterdiği Yapıcıoğlu milletvekili olmaya hak kazandı.

Meclise giren bir diğer iki isim ise Gaziantep 6. sıradan aday gösterilen partini Genel Sekreteri Şehzade Demir ve Mersin 4. sıra adayı olan Diyarbakır İl Başkanı Faruk Dinç oldu.

Batman 2. sıradan aday olan Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı Meclis’e giremeyen isim oldu.

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