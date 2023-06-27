Husumetlisine ateş etti, arkadaşını vurdu
İstanbul Güngören'de otomobille ilerleyen 2 kişiden biri, motosiklet üzerindeki husumetlilerini silahla vurmak isterken yanlışlıkla arkadaşını vurdu. Yaralı halde olay yerinde kalan kişi ise saldırının hedefindeki kişilerden dayak yedi.
Güngören Merkez Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde otomobilin içerisinde bulunan 2 kişi, yolda husumetlilerini gördü.
Otomobilin yolcu koltuğunda oturan kişi belindeki silahı çıkartarak husumetlilerine ateş etmek isterken direksiyondaki arkadaşını vurdu. Şahıs daha sonra otomobilden inip koşarak olay yerinden uzaklaştı.
YARALIYI ARAÇTAN İNDİRİP DÖVDÜLER
Silahlı saldırıya uğrayan motosiklet üzerindeki 2 kişi ise silahla yaralı kişiyi otomobilden indirerek dövmeye başladı. Motosikletliler daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise tarafları yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan yaralının motosikletli kişilerin saldırısına uğradığı anlar ise cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde 2 kişinin yaralıya tekme attığı, bu sırada çevredekilerin engellemeye çalıştığı görüldü. (DHA)