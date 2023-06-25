İETT şoförü, İETT şoförüne baltayla saldırdı
İstanbul Fatih'te bir İETT otobüs şoförü aynasına çarptığını öne sürdüğü başka bir İETT şoförüne baltayla saldırdı.
Fatih Millet Caddesi’nde bugün sabah saatlerinde İETT otobüsü kullanan şoför cadde üzerinde ilerlerken başka bir İETT otobüsünün aynasına çarptı.
Otobüsün aynasına çarpılmasına sinirlenen sürücü, aracından aldığı baltayla diğer otobüs şoförüne saldırdı.
Baltayla otobüsün camını ve aynasını kıran şoförü yolcular sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ifadeleri alınmak üzere karakola götürürken, otobüsler yetkililer tarafından olay yerinden çekildi. (DHA)