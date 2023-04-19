İki hafta içinde açılacak ama ‘Atatürk’ hala eklenmedi

Elazığ'da tarihe tanıklık eden 49 yıllık Atatürk Stadyumu’na yenilenmesi sonrası “Elazığ Stadyumu” tabelası asılmış, "Atatürk" ismine yer verilmemişti. SÖZCÜ'ye konuşan AKP Elazığ Milletvekili Metin Bulut, “Elazığ Stadyumu" tabelası sehven asılmış bir tabela. Eski ismi muhafaza edilecektir” demişti. İki hafta içerisinde açılacağı açıklanan stada silinen Atatürk ismi hala eklenmedi.

Evren DEMİRDAŞ

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49 yıllık ‘Elazığ Atatürk Stadyumu’ndaki yenileme çalışmaları sonrasında ismindeki Atatürk silindi. Elazığ'da 1974’ten bu yana maçların oynandığı Atatürk Stadyumu yeninden inşa edilmiş ve stadın adının da, “Yeni Atatürk Stadyumu” olacağı ifade edilmişti ancak yeni stada Atatürk yerine “Elazığ Stadyumu” ismi verildi.

Kamuoyunda tepkilerin yükselmesinin ardından stadyuma asılan tabelaya “Atatürk” isminin bir aydan fazladır isminin eklenmemesi tepki çekti.

MHP Elazığ Milletvekili adayı Semih Işıkver, stadyumun Gençlik Spor İl Müdürlüğüne teslim edileceğini açıkladı. Ancak sehven olarak asılan ve Atatürk isminin kaldırıldığı tabelayla ilgili bir değişikliğin olmadığı öğrenildi.

Tabelanın değiştirilmesiyle ilgili telefonla aradığımız Elazığ Gençlik ve Spor Müdürü Abdulsamet Eren telefonlarımıza cevap vermedi.

AKP'Lİ VEKİL TABELANIN SEHVEN AŞILDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

AKP MKYK üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Elazığ Atatürk Stadyumuna asılan tabelaya ilişkin şunları söylemişti;

“Elazığ Stadyumu tabelası sehven asılmış bir tabela. Elazığ stadyumu işin adı müteahhit firma da işin adını öyle asmış. İsim daha belirlenmedi ama Atatürk stadyumu olduğu için bizim niyetimiz şöyle; Atatürk Stadyumu olarak değil sadece Atatürk Spor kompleksi olarak belirleyelim.

Atatürk Spor komplesinde olarak Atatürk Stadyumu olarak belirleyelim. Yani kompleksin hepsi yine eski ismiyle muhafaza edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Eski ismi de muhafaza edilecektir.”

“İLK MAÇ OYNANMASINA HİÇBİR ENGEL KALMAMIŞTIR”

MHP Elazığ Milletvekili adayı Semih Işıkver, yapımı biten Elazığ Stadyumuyla ilgili açıklama yaptı. Işıkver, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Dün yapmış olduğum ‘Elazığ Stadyumu 2 hafta içerisinde açılacak ve ilk maç oynanabilecektir’ açıklamamın akabinde tribündeki cefakâr, vefakâr kardeşlerimizin ‘Neden daha erken açılmıyor, bu hafta ki maça yetişsin’ talepleri üzerine derhal harekete geçtik.

Bu kapsamda Gençlik Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeleri Genel Müdürü Sayın Süleyman Şahin ve Daire Başkanı Sayın Mesut Döngez ile yapmış olduğumuz görüşmelerimizin sonucunu siz değerli hemşehrilerim ile paylaşarak böylesine önemli bir konuyu tamamen berrak hale getirmek maksadı ile basın açıklaması yapma gereğini hissettik. Yüklenici firma bugün itibari ile işlemleri tamamlamıştır.

Yarın yani 18 Nisan Salı günü müşavir firma Elazığ'a gelip yüklenici firmadan işlemleri bitmiş olan Elazığ Stadyumunu teslim alarak Gençlik Spor İl Müdürlüğüne teslim edecektir. Bir başka ifade ile 19 Nisan Çarşamba günü itibarı ile maç oynanmasına hiçbir engel kalmamıştır. Elazığsporumuza, taraftarlarımıza ve şehrimize hayırlı olsun, mübarek olsun”

NE OLMUŞTU?

49 yıllık ‘Elazığ Atatürk Stadyumu'ndaki yenileme çalışmaları sonrasında ismindeki Atatürk silindi. Elazığ’da 1974'ten bu yana maçların oynandığı Atatürk Stadyumu yeninden inşa edilmiş ve stadın adının da, “Yeni Atatürk Stadyumu” olacağı ifade edilmişti ancak yeni stada Atatürk yerine “Elazığ Stadyumu” ismi verilmişti.

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