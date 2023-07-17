İki kez sınır dışı edilen Gürcü çete lideri yine İstanbul’da yakalandı

İnterpol tarafından aranan Gürcistan uyruklu suç örgütü elebaşı Guram Chikhlatze, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Rusya’da işlediği suçlar sebebiyle arandığı belirtilen “Gölge” lakaplı Chikhladze, 2020 yılında İstanbul’da sahte kimlikle 2 kez yakalanmış, operasyonlarda çok sayıda silah ele geçirilmişti...

Habip ATAM

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Operasyon, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri Gürcü asıllı suç örgütü lideri Guram Chikhladze'yi düzenlenen operasyonla Küçükçekmece'de gözaltına aldı.

Rusya'nın, Moskova'da işlenen bazı cinayet ve farklı suçlar sebebiyle İnterpol üzerinden “Kırmızı Bülten” ile arattığı Chikhladze, daha önce de ülkemizde 2 kez gözaltına alınmış ve sınır dışı edilmişti.

AZERBAYCAN SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Chikhladze'nin adı ilk olarak 2016 yılında Azerbaycan uyruklu suç örgütü lideri Rövşen Caniyev'in Beşiktaş'da lüks cipinde çapraz ateşle öldürülmesinin ardından duyulmuştu. Polisin o dönem yaptığı incelemelerde Caniyev ve Azerbaycanlı suç örgüyü Lotu Quli lakaplı Nadir Salifov arasında husumet olduğu bilgisine ulaşılmıştı. Guram Chikhladze’nin o dönem, Salifov'a yakın isimlerden Arman Dikiy tarafından yaralandığı öne sürülmüştü.

İKİ KEZ SINIRDIŞI EDİLDİ

Hayalet lakaplı Rövşan Caniyev'in ardından iddiaya göre, ağabeyi Namıq Caniyev örgütün başına geçti. Namıq Caniyev, kardeşinin intikamını almak için yaptığı planlarla gündeme geldi. O intikam planlarından birinde de Guram Chikhladze görev aldı. Salifov'u öldürmek için 2020 yılı başında Türkiye'ye geldiği öne sürülen Gürcü suç örgütü lideri, erken fark edilince organize polisi operasyon düzenledi. Sarıyer, Kağıthane ve Gaziosmanpaşa'daki adreslere düzenlenen eş zamanlı baskında, Chikladze ile birlikte; 9'u Azerbaycanlı, 3'ü Ukraynalı, 4'ü Gürcü, biri Rusya'dan 17 şüpheli gözaltına alındı. Baskında, 11 tabanca ve bir kalaşnikof marka uzun namlulu silah ele geçirildi. Guram Chikhladze'nin üzerinde Andry Maly adına düzenlenmiş sahte kimlik bulundu.

LÜKS OTELDE GÖZALTI

Gürcü suç örgütü lideri ülkesine sınır dışı edilmesinin ardından, Nadir Salifov Ağustos 2020'de başka bir gurup tarafından Antalya'da öldürüldü. Cinayeti Salifov'un en yakınındaki isimlerden biri işledi. Salifov başka bir grup tarafından öldürülse de Guram Chikhladze'nin Türkiye sevdası son bulmadı. Rusya'nın peşinde olduğu Gürcü suç örgütü lideri bu kez Ekim 2020'de Beşiktaş'ta lüks bir otele düzenlenen baskında 2 adamıyla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 4 silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Sınır dışı edilmesinin ardından üçüncü kez yakalanan Guram Chikhladze'nin İstanbul'da zırhlı araç ve silahlı adamlarıyla dolaştığı öğrenildi. Namıq Caniyev'in yönettiği Rusya'daki sebze halinde etkin olan çetenin Türkiye sorumlusunun Guram Chikhladze olduğu öne sürüldü. Emniyette işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.