Abone Ol

İki milletvekiline ‘savunma’ için tebligat gönderildi

CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti'li Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin yürütülen süreçte yeni bir gelişme yaşandı.

Yayınlanma: 15:34 - 17 Ocak 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İki milletvekiline ‘savunma’ için tebligat gönderildi

TBMM Hazırlık Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Mersin Milletvekili Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin yazılı savunmalarını vermek üzere tebligat gönderdi.

Komisyon, iki milletvekiline yazılı savunma için 24 Ocak, sözlü savunma için 25 Ocak tarihine kadar süre verdi.

İYİ Partili Türkkan'dan dokunulmazlık açıklamasıİlginizi ÇekebilirİYİ Partili Türkkan'dan dokunulmazlık açıklamasıAli Mahir Başarır: Kaldırmazsanız alçaksınızİlginizi ÇekebilirAli Mahir Başarır: Kaldırmazsanız alçaksınız
CHP İYİ Parti Mersin TBMM
X Reklam