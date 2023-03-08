İki oğlunu öldüren abisinden şikayetçi olmadı

Bursa'da tartıştığı iki yeğenini öldüren Mehmet G.'nin yargılandığı davada ifade veren kardeşi Mesut G. "Abimin yeğenleriyle ilişkisi baba oğuldan öteydi. şikayetçi değilim" dedi.

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Bursa’da tartıştığı 2 yeğenini silahla vurarak ölümlerine neden olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet G., olayda hayatını kaybeden Şahin G. ve Ferman G.’nin anne ve babası ile sanık avukatı katıldı.

Olaydan önce yaşananları anlatan sanık, yeğeni Şahin G.’nin madde bağımlısı olduğunu, kendisinden sürekli para istediğini ve tehdit ettiğini anlattı.

Yeğeninin kendi evine de saldırdığını ve bu sebeple şikayetçi olduğunu belirten sanık, daha fazla dayanamadığını ve uzaklaşmak için ailesiyle çiftliğine gittiğini söyledi.

YEĞENLERİM ARAYIP ‘BULAŞALIM’ DEDİ GÜVENMEDİM

Kendisine telefon eden yeğenlerinin barışmak ve elini öpmek istediklerini belirtmesi üzerine buluşmak için konuştuklarını aktaran sanık, şöyle konuştu:

“Alaattinbey’deki bağ evinde buluşalım dediler. Eşimi eve bıraktım kardeşimi aradım. ‘Benimle gel, güvenemiyorum, korkuyorum’ dedim. Kardeşim, eşi ve oğlumla bağ evine gittik.

Bir süre sonra yeğenlerim de geldi. Şahin bana küfretti. ‘Benden ne istiyorsun’ dedim. Ferman saygılıydı, onu uyarıyordu. Bir süre sonra Ferman’a, ‘arabadan soda getir’ deyince tedirgin oldum.

Geldikleri araca giden Ferman elindeki poşetten silah çekip ateş etti. Şahin ‘öldür’ diyordu. Ferman’a bir el ateş ettim. Sonrasında onun elindeki silahı almaya çalışan Şahin’e de ateş ettim.

Kaçmaya başlayan Şahin’in arkasından gittim. Araca gelip torpidoyu açınca silah alacağı düşüncesiyle tekrar ateş ettim.”

“ABİM YEĞENLERİYLE BABA OĞUL GİBİYDİ, ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM”

Sanığın kardeşi Mesut G. ise oğlu Şahin’in 16 yaşından beri madde bağımlısı olduğunu belirterek, “Madde bağımlılığı nedeniyle abimle onu hastaneye yatırdık. Kafası iyi olunca amcasına sarıyordu. Amcasıyla ne derdi vardı bilmiyorum. Abimin yeğenleriyle ilişkisi baba oğuldan öteydi. Sıkıntılı bir çocuktu. Sanıktan şikayetçi değilim.” dedi.

“KOLUNDA VE GÖĞSÜNDE “AMCAM” DÖVMLERİ VARDI”

Mehmet G.’nin avukatı da müvekkilinin yeğenleriyle samimi bir ilişkisi olduğunu, Şahin G’nin kolunda ve göğsünde “amcam” ve “değerli amcam” ifadeli dövmelerinin dahi bulunduğun anlattı. Şahin G’nin müvekkilinden sürekli para istediğini ve bu isteklerinin karşılandığını ancak son olarak müvekkiline ait olan oturdukları evin tapusunu istediği amcasının bunu reddetmesi üzerine maktullerin amcalarını vurmayı planladıklarını ancak olayın farklılaştığını kaydeden avukat, sanığın tahliyesini istedi.

Sanık avukatının olay yerinde keşif yapılması talebini kabul eden mahkeme heyeti, Mehmet G’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Nilüfer ilçesi Alaattinbey Mahallesi’ndeki bağ evinde Haziran 2022’de yeğenleri Şahin G. ve Ferman G. ile buluşan Mehmet G. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, silahla yaralanan 2 kardeş hayatını kaybetmişti. Polise teslim olan Mehmet G. tutuklanmıştı. (AA)