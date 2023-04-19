İlçenin ana caddesinde oy isteyecek esnaf bulamadı

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, seçim çalışmaları için gittiği Adana’nın Kozan ilçesinde kepenk kapatan boş dükkanlarla karşılaştı. Seçim vaatlerini anlatacak esnaf bulmakta zorlanan Bulut, “Kozan’da 3 iş yerinden 1’i kapanmış durumda, Ramazan ayında daha çok iş yapması gereken esnaf dükkanlarına kilit vuruyor” dedi.

Mehmet SERBES

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CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, seçim çalışmaları kapsamında Adana'nın Kozan ilçesindeydi. Vatandaşların dertlerini dinleyen Bulut, seçim vaatlerini anlattı. Partisine ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isteyen Bulut, Kozan'ın ana caddesinde parti politikalarını anlatacak esnaf bulmakta zorlandı.

“KONUŞACAK, VAATLERİMİZİ ANLATACAK ESNAF BULAMIYORUZ”

CHP'li Bulut, “Adana'nın Kozan ilçesindeyiz, burası ana cadde. Esnaf ziyaret ediyoruz. Vatandaşlara partimizi, vaatlerimizi anlatıyoruz, oy istiyoruz. Ancak konuşacak, vaatlerimizi anlatacak esnaf bulamıyoruz. Kozan'da 3 işyerinden 1'i kapanmış durumda. Esnaf böyleyse çiftçinin, işçinin, memurun, vatandaşın hali nedir? Vah ülkemin haline. Vatandaşımız 3 kuruşa muhtaç hale gelmiş durumda” dedi.

“TÜRKİYE'Yİ AKP İKTİDARININ GETİRDİĞİ SON DURUM BU”

Kepenk kapatan bir iş yerinin önünden seslenen Bulut, şöyle devam etti:

“Vatandaş iş yerine gidecek para bulamıyor. Esnaf da elindeki malı satacak müşteri bulamıyor. Hal böyle olunca iş yerleri tek tek kapanmaya başladı. Bu Türkiye'deki ekonominin en temel göstergesi.

Şayet bir şehirde esnaf kepenk indirmişse, iş yerini kapatmışsa, o şehirde ekonomi batmış demektir. Türkiye'yi AKP iktidarının getirdiği son durum bu. Ramazan ayında daha çok iş yapması gereken esnaf dükkanlarına kilit vuruyor”

ESNAFA YÖNELİK ÇALIŞMALARI ANLATTI

Millet İttifakı iktidarında esnafa yönelik çalışmaları anlatan Bulut, “Ticaret erbabına sicil affı getireceğiz. Kira stopajını kaldıracağız. BAĞ-KUR prim borcu olsa dahi esnafın ve bakmakla yükümlü oldukları ailelerinin sağlık hakkından yararlanmasını sağlayacak net yasal düzenlemeleri yapacağız. Esnafımıza emeklilik için geriye doğru borçlanma hakkı tanıyacağız. Esnaf Destekleri Sigortası Fonu'nu kuracağız” dedi.

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