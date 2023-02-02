İmamoğlu: Bir avuç kaldılar, onları da yollayacağız

Şişli Habitat Yeni Nesil Yaşam Merkezi’nin açılışında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sessiz ve derinden bir devrime imza attıklarını ifade ederek, “Gücümüzü milletten alıyoruz. Milletin iradesini yok sayarak, milletin iradesinin önüne geçip, ‘Ben her şeyi yapacak güçteyim’ diyen insanların yeri burası değil. Zaten onlardan bir avuç kaldı. Onları da yollayacağız. Az kaldı inşallah” dedi.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), içerisinde kütüphane, sergi salonu, İstanbul Kitapçısı, tiyatro, sahne ve ortak çalışma alanı bulunan çok fonksiyonlu “Şişli Habitat Yeni Nesil Yaşam Merkezi”ni tamamladı.

“300 Günde 300 Proje” maratonu kapsamında hizmete alınan merkezin açılışı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun katılımlarıyla gerçekleştirildi. Açılış konuşmasında, İBB olarak sessiz bir devrime imza attıklarını vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:

* Yaptığımız şeyler ve ortaya koyduğumuz yönetim felsefesi, bence bütün arkadaşlarımla hatta paydaşlarımızla, katılımcılarımızla, hatta sadece siyasi partimizin mensupları değil, sadece ittifakımız olan siyasi partilerin mensupları da değil, bugün belki İstanbul’da muhalefet olan diğer parti temsilcileriyle dahi ortak akıl arayışıyla nitelikli, ahlaklı, dürüst, adil bir yönetişim modeliyle ilgili arayış içerisinde olan İstanbul’uz biz. Bunun adı bir zihniyet devrimidir. Lütfen bizi bu yönüyle takip ediniz.

“BU SAATTEN SONRA İSTANBUL’U HİÇ KİMSE ÖZENSİZ YÖNETEMEYECEK”

* Öyle şeyler yapıyoruz ki, bu saatten sonra İstanbul’u hiç kimse özensiz yönetemeyecek. İstanbul’un dinamiklerini, yaşamın içindeki bireylerini, insanlarını yok sayarak eskisi gibi keyfi yönetemeyecek.

* Yanlış işleri yapmaya kalkan yöneticilerin karşısına İstanbullular, her zamankinden çok daha cesur bir biçimde. Çünkü diyecekler ki, ‘Biz doğrusunu gördük. Daha doğrusunu, daha iyisini talep ediyoruz.' ‘O işler öyle olmaz' deyip, parmağını yöneticilere gösterecek.

* Mesela İstanbul’un milyonlarca metrekarelik yeşil alanlarına göz koyamayacaklar. ‘İmara açarız kıyısından kıyısından' diye düşünemeyecekler. Çünkü gördüler ki, kent ormanları yıllarca, onlarca yıldır gizli saklı tutuluyordu. Acaba neden? İşte bu değişimi ortaya koyan bizler, artık İstanbulluların o kent ormanlarında çok güzel anlar, anılar geçirmesine imkan tanıyoruz. İstanbullular, artık bu tür tehditlere izin vermeyecek.

“İSTANBULLULAR DİMDİK AYAKTA DURACAK”

* Yanlışlar karşısında İstanbullular dimdik ayakta duracak. Bundan sonra hiçbir yönetim bir alanı bir mekanizmayı etkisiz hale getirip o alan üzerinden rant elde etmeye cesaret edemeyecek. Buna niyetlenenler, karşısında en güçlü şekilde karakterli İstanbulluları bulacak.

* Sadece 3,5 yıl içerisinde İstanbullular, kesinlikle iddia ediyorum, öyle güzel şeyler gördüler ve yaşadılar ki, İstanbulluları bu hizmetlerin daha azına ya da daha kalitesizine asla bu süreden sonra kimse razı edemeyecek.

“VAKIFLARIN DERNEKLERİN İSTİSMARINA…”

* İstanbullular, artık belediyelerinden daha fazla kreş isteyecek. Geçmişte kreşi ağzına bile alamayan, hatırlayamayan İstanbullular, şimdi daha fazlasını isteyecek. Yurtlar isteyecek. ‘Birtakım işleri sözde vakıfların, derneklerin istismarına bırakma. Bizimle beraber güzel işler üret' diye, yöneticilerin karşısına çıkacak.

* Bundan sonra yönetenlere, ‘Söyle bakalım, sen kaç kişinin iş bulmasına, iş bulurken de o işe göre meslek edinmesine destek oldun' diye bilinçli, rasyonel hesap soracak. Biz, İBB tarihinde -belki üzülecek bir şey ama- tarihinde ilk kez üst düzey yönetim kadrolarına, ‘kadın' demiyorum, ‘kadınları' hak ettiği bir biçimde atayarak, İBB'yi bir erkek belediyesi değil, kadın-erkek eşitliğinin önde duran bir belediyesi haline getirdik. Bundan sonra bir yönetimde kadının eksikliğini gören vatandaşlar, başta bu şehrin cesur kadınları, parmağını gösterip, böyle hesap soracak.

“BİR AVUÇ İNSANI YOLLAYACAĞIZ, AZ KALDI”

Bu yeni nesil yaşam merkezi, çok fonksiyonlu, çok kaliteli, çok özel bir merkez. Harika bir çalışma, üretme, öğrenme güzel vakit geçirme yeri. Umutlanma yeri, yarış yeri. Ama doğru yarış, centilmence yarış. Birinin ayağına çelme takarak değil. Seçimi kazanan bir insanın elinden seçimi alarak hiç değil. Ya da milletin iradesini yok sayarak, milletin iradesinin önüne geçip, ‘Ben her şeyi yapacak güçteyim' diyen insanların yeri burası değil. Zaten onlardan bir avuç kaldı. Onları da yollayacağız. Az kaldı inşallah.

“AVM OLARAK KULLANILIRKEN YAŞAM MERKEZİNE DÖNÜŞTÜ”

İstanbul’da yaşanan o zihniyet devriminin güzel bir özeti niteliğinde burası. 25 yıl boyunca, kamuya ait alanların bile rant alanına dönüştüğü bir İstanbul yaşadık. İstanbul, artık nerede bir kamu arazisi görse, ‘Ya burası da ne zaman AVM olacak? Ne zaman başka bir rezidansa veya bu tarz alana dönüşecek' demeye başladığı bir İstanbul yaşıyordu. Biz, bunu tam tersine çevirdik.

Burası AVM olarak kullanılan bir yer iken, bir anda ortak akılla yeni nesil bir yaşam merkezine dönüştü. Şimdi artık 500 kişilik kapasiteye ve 25 bin kitaplık dev bir arşive sahip Habitat Kütüphanesi burada var. Yine 500 metrekarelik bir sergi salonu ve atölye içeren habitat sanat alanı var. 200 kişi kapasiteli iki sahneye sahip habitat sahneleri mevcut. 10 bin metrekarelik alanda yer alan İstanbul Planlama Ajansı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Çekirdek Girişimcilik Merkezi'yle çok özel bir statüsü bu şehrin yetenekli gençlerine, girişimci gençlerine açılacak.”

ERDOĞAN'A GÖNDERME: NEREDEN NEREYE

İmamoğlu konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderme yaparak “Çok işlevli ve her gün on binlerce kişiye hizmet verecek bir kamusal yaşam merkezi. İstanbul’un göbeğindeki bu alana bütün İstanbulluları, sevgili gençleri bekliyorum. Tabii ki tam da şöyle bir tarife uygun bir yer burası; -Ben böyle yapınca da ‘sesin çok benziyor' falan diyorlar fesupanallah-: ‘Nereden nereye’ diyeyim, bir benzetme daha yapsınlar” dedi.

“BAŞIMIZ, SADECE MİLLETİMİZİN KARŞISINDA EĞİLİR”

Bütün bu yatırımların, bu hizmetlerin kısa süre içerisinde gerçekleşmesinin altında yatan şey; liyakate, adalete dayalı, bu milletin o güzel parasını, bütçesini ahlaklı bir şekilde harcayan, dolayısıyla bereketini artıran bir anlayışla hareket etmemizin karşılığıdır.

Gücümüzü milletten alıyoruz. Kendimizi milletimize karşı sorumlu hissediyoruz. Başımız, sadece milletimizin karşısında eğilir. Çok net. Bunu herkes bilsin. Kendini milletin üstünde gören hiçbir odağa da -buradan hepinizin huzurunda söylüyorum- asla boyun eğmeyeceğiz.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek “Şişli Habitat Yeni Nesil Yaşam Merkezi” hizmete açıldı. İmamoğlu ve beraberindeki heyetle merkezi gezerek gençlerle sohbet etti.

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