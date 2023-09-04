İmamoğlu’ndan dert yanan CHP’liye: Hepsini tedavi edeceğiz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kağıthane’deki bir Pazar yerini ziyaret etti. CHP seçmeni olduğunu söyleyen Nuriye isimli bir kadın İmamoğlu’na, “Lütfen başkanım, Atatürk’ün adını anamayan bu partide olmasın. Biz artık oy vermiyoruz. Atatürk’ün partisinde Atatürk’ü anamayan olamaz.” Diyerek sitem etti. İmamoğlu ise kadına, “Hepsini tedavi edeceğiz, göreceksiniz. Düzelteceğiz.” dedi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kağıthane'deki bir programın ardından semt pazarına uğrayarak vatandaşlarla buluştu. İmamoğlu'nu karşılarında gören vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Huriye Tüysüz isimli bir vatandaş ise İmamoğlu'nu gördüğü için çok mutlu olduğunu belirterek, “Allah'ım sana hiçbir zaman kötülük vermesin. Bütün kötülükleri senden def etsin.” dedi.

“ATATÜRK'ÜN ADINI ANAMAYAN BU PARTİDE OLMASIN”

İsminin Nuriye olduğunu ve CHP seçmeni olduğunu söyleyen bir kişi de İmamoğlu'na şu sözlerle dert yandı: “Sevgili başkanım, Yunanın işgal ettiği topraklardan geldim, Efe hikayeleriyle büyüdüm. Lütfen başkanım, Atatürk'ün adını anamayan bu partide olmasın. Biz artık oy vermiyoruz. Utanmadan Atatürk'ün partisinde Atatürk'ü anamayan olamaz. 70 yıldır oy veriyoruz başkanım, gözünüzü seveyim ya. Bu hale gelebilir mi ya! Size güveniyorum ama başkasına güvenmiyorum.”

“HEPSİNİ TEDAVİ EDECEĞİZ, GÖRECEKSİNİZ”

İmamoğlu ise kadına, “Hepsini tedavi edeceğiz, göreceksiniz. Düzelteceğiz. Var gücümüzle çalışacağız.” cevabını verdi.

Başka bir vatandaş ise “Televizyonda izlerken seni canlı canlı gördüm. Çok şükür hep sana dua ediyorum.” dedi.

İmamoğlu ise, “Ne mutlu bana. Duanızı aldıkça ben kanatlanıyorum. Çok çalışıyorum.” diyerek kadına sarıldı.