İmamoğlu’nun konuşması sırasında çıkan olaylarla ilgili 15 gözaltı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün Erzurum'daki konuşması sırasında yaşanan, 17 kişinin yaralandığı olaylara ilişkin 15 şüpheli gözaltına alındı.
Erzurum Havuzbaşı Kent Meydanı’nda Ekrem İmamoğlu’nun mitingi sırasında meydana gelen olaylarla ilgili 15 kişi gözaltına alındı.
Olayın sorumlularıyla ilgili soruşturma yapan polis, 16 kişiden 13’ünü daha önce yakaladı. Polis, olaylarla ilgili 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor. (DHA)