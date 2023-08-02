İntihar olayının peşine düşen jandarma çeteyi çökertti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yasadışı bahis borçları nedeniyle intihar eden bir vatandaşın cep telefonunu incelemeye alan Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, üç ilde eş zamanlı operasyon yaparak yasadışı bahis ve kumar çetesini çökertti. Gözaltına alınan 8 şüphelinin banka hesaplarında 677 milyon 243 bin liralık işlem hacmi tespit edildi.

Latif SANSÜR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, yasadışı bahis borçları nedeniyle intihar eden bir vatandaşın cep telefonunu adli bilişim incelemesine alan İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis çetesini çökertti.

İncelenen telefondan edinilen suç delillerinden yola çıkılarak başlatılan soruşturmada yasa dışı bahis ve kumar oynatan suç örgütünün yönetici ve üyelerinin kimlikleri tespit edildi.

Yurt dışında kiralayıp yönettikleri bahis siteleri üzerinden yüksek miktarda haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik olarak geçen pazar günü Aydın merkezli Eskişehir ve Denizli illerinde 12 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı.

677 MİLYONLUK İŞLEM

Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışmasında suç örgütünün hiyerarşik yapısı içerisinde yer alan ve suç faaliyetlerini organize ettikleri tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı, 126 bahis oyuncusuna ait bilgilere ulaşıldı.

Aydın Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, “MASAK verileri doğrultusunda şüphelilerin kullanımdaki banka hesaplarının toplam 677 milyon 243 bin 657 TL işlem hacmine ulaştığı belirlendi.

Yapılan operasyonla 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde arama yapıldı, suç delili olduğu değerlendirilen evrak ve dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan şahısların adli işlemleri devam etmektedir” denildi.