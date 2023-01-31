IŞİD ve EL NUSRA’ya finansman sağlayan 9 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlarda, IŞİD ve El Nusra gibi örgütlere finansman sağladıkları tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD ve El Nusra terör örgütlerine fon sağlamak amacıyla ‘infak’ adı altında para transferi yapan şüpheliler olduğunu belirledi.
Ekipler, şüphelilerin yakalanması için bu sabah saat 07.00’de çok sayıda adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dekont, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. (DHA)