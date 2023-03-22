İSKİ’den Dünya Su Günü’nde tasarruf çağrısı

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa Dünya Su Günü’nde, Türkiye’de İstanbul’u da etkileyen olağanüstü kurak bir dönem yaşandığına dikkat çekerek su tasarrufu çağrısında bulundu.

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22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle açıklama yapan İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Türkiye'de olağanüstü bir kuraklığın yaşandığına dikkat çekti.

Başa, “Türkiye'de kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı giderek azalıyor. Bu rakam, 2000 yılında bin 652 metreküp iken, 2009 yılında bin 544 metreküpe, 2020 yılında ise bin 346 metreküpe geriledi. TÜİK'in 2030 yılı için 100 milyonluk nüfus tahmini gerçekleşirse, kişi başına düşen su miktarı bin 120 metreküpe düşecek” dedi.

“60 MİLYON METREKÜP SUYU KURTARDIK”

Olağanüstü kuraklığın İstanbul'u da etkilediğini vurgulayan Başa “Mevcut su kaynaklarımızı korumak amacıyla fiziki su kayıplarıyla adeta bir seferberlik halinde mücadele ediyoruz. 2019 yılında yüzde 22,31 olan su kayıp-kaçak oranı, 2022 yılında ilk kez yüzde 20'nin altına düşürdük ve yüzde 19,45 olarak gerçekleşti. Bu sayede 3 yıllık zaman zarfında 60 milyon metreküp suyu kurtarmış olduk. 2022 yılında 3 milyon metreküp suyun usulsüz kullanımını da engelledik” dedi.

“BANYODA GEÇİRDİĞİNİZ SÜREYİ 1 DAKİKA KISALTIN”

Başa, “Su kullanma alışkanlıklarımızı 7'den 70'e değiştirmek mecburiyetindeyiz” çağrısı yaptı. İSKİ'nin İstanbullulara önerdiği tasarruf tedbirleri başlıca şöyle:

“Evdeki su sarfiyatının yüzde 70’inin tuvalet ve banyoda gerçekleştiğini unutmayın. Damlatan musluklarınızı tamir ettirin. Yılda ortalama 6 ton suyun boşa akmasını önleyin. Musluklarınızın altında bulunan vanaları bir miktar kısın. Sızdıran bir tuvalet rezervuarının günde 700 litreye kadar su sarfiyatına sebep olabileceğini unutmayın.

Banyoda geçirdiğiniz süreyi 1 dakika kısaltın. Yılda ortalama 16 ton suyu kurtarın. El, yüz yıkarken ya da tıraş olurken musluğu açık bırakmayın. Çamaşır ve bulaşık makinalarını tam doldurmadan çalıştırmayın.

Bulaşıklarınızı elde değil makinada yıkayın. Sebze ve meyveleri akan suda değil bir kap içerisinde yıkayın. Sulama yapıyorsanız bunu sabah ya da akşam saatlerinde yapın. Buharlaşma kaynaklı kayıpları önleyin. Arabalarınızı akan su ile değil kova ve fırça yardımı ile yıkayın. Halıları yıkamak yerine mümkünse silmeyi tercih edin.”

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