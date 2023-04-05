İSKİ’den kimyasal atık açıklaması

İSKİ, Sazlıbosna Barajı’na kimyasal atık karıştığı iddiaları üzerine açıklama yaptı. Açıklamada baraj gölü kenarına atılan atık maddenin suya karışmasının mümkün olmadığına dikkat çekilerek “Her zaman standartlara uygun olarak şebekeye verilen suyumuzu abonelerimiz tüm insani ihtiyaçları için güvenle kullanabilirler” denildi.

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Standart boyut

Arnavutköy'de yol kenarına dökülen kimyasal atığın Sazlıbosna Barajı'na karıştığı yönündeki haberler üzerine İSKİ açıklama yaptı. Açıklamada, 5 Nisan 2023 tarihinde Sazlıdere Barajı Şamlar Mahallesi sınırları içerisinde göl kenarına kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından alüminyum demir cüruf malzeme döküldüğünün tespit edildiği kaydedildi.

İSKİ ve İstanbul İl Çevre Müdürlüğü koordinasyonunda numuneler alınarak olayı gerçekleştirenlerin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Atık malzemenin İSTAÇ ekipleri tarafından bertaraf tesisine taşınarak imha edileceği aktarıldı.

“BARAJA KARIŞMADI”

Atılan atık maddenin baraj gölündeki suya karışmasının mümkün olmadığı ifade edilerek “Öte yandan barajlardan ve regülatörlerden temin edilen su, arıtma tesislerinde işlemden geçirildikten sonra şebekeye verilmektedir. Ayrıca bölgede tespit edilen atık madde mevcut su kaynağına zarar verecek seviyede değildir. Her zaman standartlara uygun olarak şebekeye verilen suyumuzu abonelerimiz tüm insani ihtiyaçları için güvenle kullanabilirler.

Kurumumuzca, baraj havzalarımıza atık ve kirletici madde bırakanlara yönelik yasal mücadelemizi sürdürmekteyiz. Ayrıca baraj havzalarımıza zarar vermek isteyen kişilerin ALO 185 üzerinden İSKİ'ye bildirilmesi halinde İdaremizce konunun ilgili kurum kuruluşlara intikal ettirileceğini kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.

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