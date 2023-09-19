İsmet Aktürk cinayetinin azmettiricisi yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk cinayetinin azmettiricisi Şerafettin Dadaş'ın yakalandığını duyurdu. Atalya'nın Alanya ilçesinde yakalanan Dadaş, Ankara'ya getirildi.

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Kocaeli’de 15 Haziran 2015’te pusu kurularak öldürülen Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk cinayetinin talimatını verdiği iddiasıyla aranan Şerafettin Dadaş, Antalya’nın Alanya ilçesinde yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Şube müdürlüklerinin yaptığı çalışmayla yakalanıp Ankara’ya getirilen Dadaş hakkında “suç örgütü kurmak ve yönetmek” iddiası da bulunuyor.

“ŞEHİR EŞKIYALARINA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ”

Dadaş’ın yakalanmasının ardından İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Milletimizin huzurunu kaçıran şehir eşkıyalarına göz açtırmayacağız. Çökerteceğiz. Organize suç örgütlerinin inlerine gireceğiz, onlara nefes aldırmayacağız. Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.” ifadesi kullanıldı.

KIRMIZI IŞIKTA PUSU

Kocaeli 1 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk, 16 Haziran 2016 tarihinde evinden çıkarak cezaevine giderken kırmızı ışıkta beklediği sırada silahlı saldırıya uğradı. Hayatını kaybeden Aktürk’ün cezaevinde Mustafa Taştan isimli bir mahkum ile tartıştığı ve bu mahkumun yakınları tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

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