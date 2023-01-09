İstanbul barajlarında alarm! Kar ne zaman yağacak?

İstanbul'da yağışların bu sene etkisiz kalması ve henüz kar yağışının görülmemesi nedeniyle barajlardaki doluluk oranlarındaki düşüş sürdü. Megakentte barajların doluluğu yüzde 32'nin altına indi.

Sozcu.com.tr

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Kurak geçen ayların ardından kışla birlikte yağışların artmaması nedeniyle İstanbul’un barajları ciddi oranda boş kaldı. İstanbul’da geçtiğimiz sene bugün yüzde 48 doluluk oranına ulaşan barajlarda bu sene oran yüzde 32’nin altına düştü. Megakentte henüz kar yağışı görülmemesi de doluluk oranına ciddi bir etkide bulundu.

SON 10 YILIN EN DÜŞÜK İKİNCİ ORANI

İstanbul barajlarındaki yüzde 32’lik doluluk oranı son 10 yıldaki en düşük oranlar arasında ikinci sırada yer aldı. 2021’de ölçülen yüzde 19’luk oran son yılların en düşük doluluk oranı olarak ölçülmüştü.

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Küresel tahmin sistemlerindeki verilere göre ay sonuna kadar İstanbul’da önemli bir kar yağışı beklenmiyor. Ayın son haftasında yaşanacak soğumanın etkisiyle hafif kar yağışı görülebilir.

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