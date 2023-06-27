İstanbul ve Ankara’da silahlar patladı, iki yaralı
İstanbul Bahçelievler’de Ö.D. sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Başından ağır yaralanan Ö.D. hastaneye kaldırılırken kimliği henüz öğrenilemeyen saldırganın yakalanması için çalıma başlatıldı. Ankara Mamak'ta ise Musa U., V. Y. ve E. Y.'nin silahından çıkan kurşunların hedefi oldu. Musa U., saldırıda ağır yaralanırken iki saldırgan kısa sürede yakalandı.
İstanbul Çobançeşme Mahallesi Aladağ Sokak üzerinde silahlı saldırıya uğrayan Ö.D. başından ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı, ambulansla hastaneye götürülürken, polis olay yerine güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Zanlı ya da zanlıların yakalanmasına çalışılıyor.
ANKARDAKİ SALDIRININ ADRESİ MAMAK
Mamak Durali Alıç Mahallesi 946 Sokak üzerinde silahlı saldırıya uğrayan Musa U. sırt ve göğüs bölgesinden ağır şekilde yaralandı.
Mamak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Olay yerinden kaçan şüpheliler V. Y. ve E. Y, Yunus ekiplerince yakalandı. (AA)