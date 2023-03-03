İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 35’e indi

İSKİ’nin verilerine göre İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 35’e düştü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son 22 yılın en kurak döneminin yaşandığına dikkat çekti.

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İstanbul'un günlük su ihtiyacını karşılayan 10 barajın toplam doluluk oranı 3 Mart itibariyle yüzde 35 olarak ölçüldü.

Barajların su seviyesindeki düşüşe dikkat çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “Ne yazık ki barajlarımızın bugün itibari ile doluluk oranı yüzde 35.35. Yaklaşık 22 yıllık ortalamaya göre en kurak dönemi yaşıyoruz. 2013-2014 dönemiyle aynı seviyedeyiz şu anda. Kuraklık sadece İstanbul'da değil. Türkiye'nin neredeyse beşte dördü kurak. Çok kötü. Acil durum olarak tarif edilen şiddetli kuraklık yaşanıyor. Doğu Karadeniz bile yağış almıyor. İklim değişikliği, hiçbir gün gündemimizden çıkarmamamız gereken konulardan birisi” dedi.

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