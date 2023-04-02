İstanbul’da göçmen kaçakçılığı operasyonu

İstanbul’da konut ve iş yerlerini, kaçak durumda bulunan yabancı uyruklu kişilere kiralayan veya ikametlerinde barındıran, Türkiye'ye ve diğer ülkelere sevkini sağlayan şüphelilere yönelik bir dizi operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Yakalanan 157 kaçak göçmen sınır dışı işlemlerinin uygulanması için İl Göç İdaresi Kurumuna teslim edildi.

Habip ATAM

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından İstanbul genelinde konut ve iş yerlerini, kaçak durumda bulunan yabancı uyruklu kişilere kiralayan veya ikametlerinde barındıran, ülkemize ve diğer ülkelere sevkini sağlayan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 15-31 Mart tarihleri arasında, Büyükçekmece, Fatih, Esenyurt, Başakşehir ve Silivri ilçelerinde kaçak göçmenlerin barındırıldığı 5 farklı şok evi adresi tespit edildi; 7 ayrı saha çalışması gerçekleştirildi.

Tespit edilen adreslerde kaçak durumda bulunan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda, farklı uyruklarda 157 kaçak göçmen yakalandı.

11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yakalanan yabancı uyruklu şüpheliler, haklarında sınır dışı işlemlerinin uygulanması için İl Göç İdaresi Kurumuna teslim edildi. Ayrıca kaçak göçmenleri evlerinde barındırıp ve sevkini sağladıkları belirtilen 11 şüpheli yakalandı; toplam 404 bin 118 TL idari para cezası uygulandı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kaçak göçmenleri evlerinde barındırdıkları belirlenen 11 şüphelinin 7’si serbest kalırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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